Susinos destaca la "anticipación" de Cantabria ante el incremento de casos de gripe aviar en España

SANTANDER, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, ha destacado la "anticipación" de Cantabria ante el incremento de casos de gripe aviar en España, después de que el Ministerio de Agricultura haya establecido nuevas medidas de confinamiento de explotaciones avícolas domésticas para la prevención y control del contagio por influencia aviar ante el crecimiento de casos en diferentes comunidades autónomas.

Susinos ha recordado en nota de prensa que el Gobierno cántabro "ya se adelantó" a esta situación, "adoptando medidas preventivas desde el pasado mes de agosto, cuando se detectaron los primeros casos en el resto del país".

En este sentido, ha detallado que estas medidas en la región "ya las habíamos tomado hace tiempo, cuando nos pusimos en contacto con los propietarios de aves y les hicimos llegar una serie de recomendaciones preventivas".

Asimismo, la consejera ha explicado que, con el primer positivo confirmado en una gaviota en Castro Urdiales, es decir, en un animal silvestre, se tomó "la decisión de no autorizar la celebración de concentraciones avícolas, además de insistir en las recomendaciones a los profesionales para que incrementaran las medidas de bioseguridad".

Cantabria continúa sin casos positivos en granjas avícolas domésticas, un hecho que, según la titular de Ganadería, "demuestra que adelantarse y aplicar medidas preventivas ha sido clave para evitar la entrada del virus en nuestras explotaciones".

Asimismo, ha agradecido "el gran esfuerzo que están realizando los propietarios y ganaderos para que el virus no se propague por nuestra comunidad".

SIN CAMBIOS

Según ha informado el Ejecutivo regional, actualmente las zonas afectadas de Cantabria se mantienen sin cambios, con 17 municipios considerados de 'especial riesgo' y otros 14 como zonas de 'especial vigilancia'.

En concreto, las medidas se están adoptando en las zonas designadas por el Ministerio como de 'especial riesgo' que son los municipios que pertenecen al Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel y zonas limítrofes (Ampuero, Argoños, Arnuero, Bárcena de Cicero, Bareyo, Colindres, Escalante, Hazas de Cesto, Laredo, Liendo, Liendo, Limpias, Meruelo, Noja, Rasines, Santoña, Solórzano y Voto).

También se establecen zonas denominadas de 'especial vigilancia' que incluyen a los ayuntamientos de El Astillero, Camargo, Campoo de Yuso, Comillas, Campoo de En medio, Marina de Cudeyo, Reinosa, Ribamontán al Mar, Rozas de Valdearroyo, San Vicente de la Barquera, Santander, Udías, Val de San Vicente y Valdáliga.

REUNIÓN CON EL MINISTERIO

Por último, Susinos ha anunciado que el Gobierno de Cantabria va a esperar a la reunión convocada por el Ministerio de Agricultura este martes, 11 de noviembre, en la que se abordará la posibilidad de ampliar las áreas de confinamiento de aves de corral a otras zonas del territorio nacional.

"En Cantabria ya hemos tomado medidas en las zonas establecidas y valoraremos junto al Ministerio los siguientes pasos a seguir", ha concluido.

En este contexto, el Ministerio ha dictado una orden por la que se establece la medida de confinamiento de las explotaciones avícolas con el fin de prevenir y controlar la propagación del virus de la influenza aviar (IAAP/IABP), enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a aves de corral y aves acuáticas silvestres.

La decisión se adopta conforme a lo dispuesto en la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, y en línea con la normativa de la Unión Europea y las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

El incremento de focos detectados en Europa y la migración estacional de aves silvestres hacia la Península ibérica elevan el riesgo de contagio a explotaciones avícolas nacionales, especialmente aquellas que practican la cría al aire libre.

Las medidas adoptadas por el Ministerio, tales como el confinamiento obligatorio, el control del agua de bebida o la prohibición de concentraciones de aves, entrarán en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y podrán modificarse en función de la evolución epidemiológica.