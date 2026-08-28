Susinos felicita a seis empresas agroalimentarias cántabras por sus recientes reconocimientos en distintos certámenes

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, recibe a productores agroalimentarios premiados en diferentes certámenes - GOBIERNO DE CANTABRIA

La consejera de Alimentación ensalza su labor como "embajadores de la "excelencia agroalimentaria de la región" SANTANDER 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, ha recibido este viernes a representantes de las cinco empresas cántabras agroalimentarias reconocidas en los Great Taste 2026 --los conocidos como 'los Óscar de la alimentación'-- y de La Lleldiría, distinguida en los Premios Alimentos de España 2026, para felicitarles por sus galardones y agradecerles que sean "embajadores de la excelencia agroalimentaria de la región".

Durante la recepción, Susinos ha puesto en valor la contribución de estas empresas a la promoción y proyección de Cantabria y de sus productos agroalimentarios.

Se trata de Conservas Catalina, Conservas Juanjo, Conservera Castreña, Sobaos y Quesadas Abascal y Carnicería Quintana, cuyos productos han obtenido diferentes reconocimientos en los Great Taste 2026, así como el proyecto de la fermentería La Lleldiría, ubicada en San Roque de Riomiera y que ha sido reconocida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como mejor iniciativa emprendedora de los Premios Alimentos de España 2026.

"Estos reconocimientos son un motivo de orgullo para Cantabria y, sobre todo, un merecido reconocimiento al esfuerzo, al compromiso y a la apuesta por la calidad de nuestros productores y empresas agroalimentarias", ha subrayado la consejera.

Según ha señalado, cada uno de estos proyectos "lleva el nombre de Cantabria fuera de nuestra comunidad autónoma" y se convierte en un "auténtico embajador de nuestro territorio, de nuestra gastronomía y de nuestra manera de hacer las cosas".

Por todo ello, ha agradecido a los galardonados por contribuir con su trabajo diario a que los productos de Cantabria "sean cada vez más conocidos y reconocidos dentro y fuera de España".

Además, ha reiterado el compromiso del Gobierno de Cantabria con un sector agroalimentario "que genera actividad económica, empleo y oportunidades en nuestro medio rural".

RECONOCIMIENTOS.

En el caso de los premios obtenidos por Cantabria en los Great Taste 2026, Susinos ha considerado que el hecho de que "nuestras anchoas, nuestro bonito, los sobaos y quesadas o los productos de nuestra raza Tudanca estén obteniendo reconocimientos de esta relevancia demuestra que la calidad y la tradición de Cantabria tienen un enorme potencial y son perfectamente compatibles con la innovación".

En concreto, Conservas Catalina ha conseguido dos estrellas por sus filetes de anchoa en mantequilla y sus filetes de anchoa Reserva en aceite de oliva.

Además, otros tres productos de la empresa han obtenido una estrella: los filetes de anchoa en mantequilla con café, los filetes de anchoa ahumada en aceite de oliva y los filetes de anchoa estándar en aceite de oliva.

Por su parte, Conservas Juanjo ha vuelto a situar sus productos entre los reconocidos por estos prestigiosos premios internacionales, alcanzando su undécima distinción consecutiva.

Concretamente, la empresa ha logrado tres estrellas y múltiples galardones, entre ellos dos estrellas para la anchoa del Cantábrico sobada a mano, distinguida además como Mejor del Mar Cantábrico, y para la ventresca de Bonito del Norte en aceite de oliva.

Conservera Castreña ha obtenido dos estrellas por sus filetes de anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, mientras que Sobaos y Quesadas Abascal ha sido distinguida también con dos estrellas.

Asimismo, Carnicería Quintana ha recibido dos estrellas por su salchichón de Tudanca y una estrella por su jamón de Tudanca.

Por su parte, La Lleldiría, fermentería ubicada en San Roque de Riomiera, ha sido distinguida como mejor iniciativa emprendedora en los Premios Alimentos de España 2026.

El proyecto, tal y como ha destacado Susinos, combina la transformación de leche procedente de pequeñas ganaderías locales con la recuperación y puesta en valor del patrimonio agroganadero y cultural de los Valles Pasiegos.

Para la consejera, este reconocimiento "tiene un significado especial porque demuestra que el emprendimiento y la innovación pueden ser herramientas fundamentales para generar oportunidades y actividad económica en nuestros pueblos".

"Estamos ante un proyecto que une ganadería, transformación agroalimentaria, tradición, innovación y territorio", ha subrayado la titular de Alimentación del Gobierno de Cantabria, quien ha defendido que "es exactamente el tipo de iniciativa que necesitamos para que nuestro medio rural tenga futuro y para que nuestros jóvenes y emprendedores encuentren oportunidades en él".

Susinos ha trasladado a todos los premiados su "más sincera felicitación" y les ha agradecido que, a través de sus productos y proyectos, "estén contribuyendo a construir y proyectar la marca Cantabria".

"Cuando una empresa cántabra recibe un reconocimiento nacional o internacional, no solo se reconoce a esa empresa, se reconoce también el trabajo de nuestros ganaderos, productores, elaboradores y trabajadores y se pone en valor todo lo que representa Cantabria", ha señalado.

Susinos ha asegurado que el Gobierno de Cantabria continuará trabajando para respaldar al sector agroalimentario, favorecer la generación de valor añadido en el territorio y apoyar la promoción de los productos cántabros.

"Hoy hemos querido reconocerles, pero sobre todo darles las gracias. Gracias por apostar por Cantabria, por nuestros productos y por nuestro medio rural, y por ser auténticos embajadores de nuestra tierra allá donde llegan", ha afirmado.