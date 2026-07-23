Susinos se reúne con la Real Academia de Gastronomía para abordar el papel estratégico del sector - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Alimentación, María Jesús Susinos, ha mantenido un primer encuentro institucional con el presidente de la Real Academia de Gastronomía, Luis Suárez de Lezo, y el presidente de la Academia de Gastronomía de Cantabria, Javier Hernández de Sande, para abordar el valor estratégico de la gastronomía como motor económico, social y cultural.

El Gobierno de Cantabria ha informado que, durante el encuentro, ambos han presentado la naturaleza, objetivos y principales líneas de trabajo de la institución, subrayando la necesidad de entender la gastronomía como un ecosistema completo que abarca toda la cadena de valor: desde el producto de origen hasta la gestión del residuo.

Asimismo, se ha puesto de relieve el papel fundamental de los productores -pescadores, ganaderos y agricultores- en la economía regional, destacando su contribución al desarrollo sostenible, la fijación de población en el medio rural y la preservación del patrimonio natural y cultural.

En este marco, De Lezo y Hernández De Sande han compartido con la consejera los principales datos del informe elaborado por la Real Academia de Gastronomía junto a KPMG, que cuantifica el impacto del sector en España. Según este estudio, la gastronomía aporta el 27% del PIB y genera el 37% del empleo, lo que se traduce en casi 375.000 millones de euros de impacto económico.

El presidente de la Real Academia ha insistido en la concepción de la gastronomía como un elemento transversal que influye en ámbitos clave como la salud, la educación, la economía, la cultura o la sostenibilidad. "Cada vez que comemos o elegimos un producto, estamos tomando una decisión que afecta al entorno, al empleo o a la igualdad; es un acto de responsabilidad individual y social", ha señalado.

Además, ha destacado la evolución de la cocina española, que desde la década de los 70 ha pasado de ser una expresión doméstica y regional para convertirse en un referente internacional, consolidándose hoy "como una auténtica narrativa cultural y un espacio de innovación".

En este contexto, la consejera ha coincidido en señalar la importancia de avanzar hacia el reconocimiento de la gastronomía como una cuestión de todas las administraciones, integrándola de forma transversal en las políticas públicas y en áreas como el turismo, la educación, la sanidad o la cultura.

La reunión también ha servido para analizar los principales retos del sector, entre ellos la falta de personal cualificado, las dificultades estructurales en el empleo y los desafíos derivados del cambio climático, que afectan especialmente a los primeros eslabones de la cadena productiva.

Este primer encuentro sienta las bases para futuras líneas de colaboración entre el Gobierno de Cantabria y las academias gastronómicas, con el objetivo de reforzar el posicionamiento del sector y contribuir a su desarrollo sostenible.