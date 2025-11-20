Suspendido el juicio contra el acusado de estafar a otro 25.000 euros por estar en el hospital

SANTANDER 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juicio previsto para este jueves en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria contra un hombre por, presuntamente, estafar a otro más de 25.000 euros aprovechando la relación de confianza que había entre ambos ha sido suspendido por incomparecencia del acusado, que se encuentra en el hospital.

En esta causa, está previsto un acuerdo de conformidad entre las partes y se ha fijado el 4 de diciembre, a las 12.15 horas, como fecha para su ratificación. En caso de que finalmente no se selle el acuerdo, el juicio se celebrará en marzo, según ha podido saber Europa Press.

En su escrito de acusación, la Fiscalía explica que el acusado "mantuvo durante años una estrecha relación de amistad y familiaridad" con el otro hombre, quien "le proporcionó un amplio crédito personal".

Así las cosas, cuando el padre de este falleció, el acusado, "con ánimo patrimonial ilegítimo, aprovechó el vínculo afectivo y convenció al perjudicado de que, para liquidar los tributos de la herencia de su padre, debía pagar a la Agencia Tributaria 3.300 euros".

Para ello le entregó una "supuesta comunicación escrita" de Hacienda donde figuraba una cuenta bancaria que era de su propiedad.

Posteriormente, "conoció subrepticiamente" las claves de su cuenta bancaria, de modo que llevó a cabo múltiples transferencias desde las cuentas del perjudicado a las suyas, por un importe total de 22.300 euros.

Finalmente, utilizó el terminal móvil de la víctima para "simular la intervención de este en la contratación de préstamos por Internet".

Por todo ello, la Fiscalía considera al acusado autor de un delito continuado de estafa y solicita para él tres años de prisión, 2.700 euros de multa y 25.500 euros de indemnización.

La acusación particular, por su parte, solicita tres años y medio de cárcel, 1.800 euros de multa y 27.800 euros de indemnización.

Sin embargo, dado que está previsto un acuerdo, las penas solicitadas por las partes podrían variar.

LABORATORIO DE META EN CASTRO

Por otra parte, se ha llegado también a un acuerdo en el juicio previsto también para este jueves, a las 9.30 horas, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial contra un acusado de mantener un laboratorio dedicado a la elaboración de metanfetamina que distribuía en Castro Urdiales y alrededores.

En la entrada y registro en el domicilio donde se encontraba el laboratorio se encontraron útiles para elaborar la droga además de cocaína valorada en 9.500 euros, anfetamina con un valor de 45.000 euros y MDMA valorado en 1.200 euros, así como 1.300 euros procedentes del tráfico de drogas.