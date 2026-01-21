Suspendido el juicio contra el matrimonio acusado de intentar matar a dos hermanos en Santander

Archivo - Complejo judicial Las Salesas--ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El juicio contra un matrimonio acusado de intentar acabar con la vida de dos hermanos en Santander, que estaba señalado para este miércoles en la Audiencia Provincial de Cantabria, se ha suspendido por estar hospitalizado uno de los procesados.

Aunque el juicio iba a iniciarse a las 9.30 horas de esta mañana en la Sección Primera de la Audiencia, se ha suspendido sin nueva fecha por ahora.

El matrimonio se enfrenta a un delito de homicidio en grado de tentativa por el que la Fiscalía pide siete años de prisión para el hombre y siete para la mujer, además de ocho años de prohibición de acercarse y comunicar con los dos hermanos.

Según el escrito de calificación, los procesados se encontraban en la zona de aparcamiento del tanatorio La Montañesa cuando, al ver aparecer a los hermanos, "puestos de común acuerdo y con la intención de acabar con sus vidas", la mujer entregó a su marido un arma de fuego corta que guardaba en su bolso.

El hombre, tras montarla, apuntó y disparó a los hermanos, al menos en tres ocasiones y desde una distancia de menos de 20 metros, explica la Fiscalía.

Los disparos no llegaron a darles, ya que se escondieron entre dos vehículos aparcados.