Los talleres del III Festival de Arte Libro de Santander comienzan el martes

Los talleres del III Festival de Arte Libro de Santander comienzan este martes - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los talleres de la tercera edición del Festival de Arte Libro de Santander comenzarán este martes, 7 de abril, dentro de una programación que durará hasta junio y que llevará a los centros culturales Doctor Madrazo y Ateca diferentes propuestas, como una exposición.

Esta programación, bajo el lema 'Juega tu papel. Juegos de papel y libros de artistas', girará en torno al libro de artista y las ediciones artesanales.

El Ayuntamiento de Santander ha presentado en una nota de prensa este festival cuyo objetivo es generar una reflexión sobre el papel como elemento esencial en la creación artística, tanto en los libros de artista como en juegos construidos a partir de este material.

Nacido en 2010 e impulsado por Giuliano Camilleri y Alicia Oceja López, el Festival Arte Libro se ha desarrollado durante más de 17 años en Cantabria con el apoyo de instituciones públicas y privadas.

Desde 2024, Santander acoge su propia edición, que combina exposición, talleres didácticos, visitas guiadas y encuentros con creadores.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha destacado la importancia de esta iniciativa para la ciudad y ha asegurado que es un ejemplo de cómo la cultura puede ser "cercana, participativa y accesible".

"Desde el Ayuntamiento apoyamos este tipo de propuestas que no solo ponen en valor la creación artística, sino que también fomentan la participación ciudadana y el aprendizaje a través de la experiencia", ha añadido.

Además, ha puesto en valor el hecho de que se desarrolle en centros culturales, lo que "refuerza el compromiso municipal por acercar la cultura a todos los barrios y públicos".

MUESTRA

La exposición central, comisariada a partir de los fondos del Archivo Camilleri-Oceja, ofrecerá una colección de libros de artista de pequeña tirada y primeras ediciones.

Podrá verse en Ateca y posteriormente en Madrazo y entre los autores presentes se encuentran figuras como Fortunato Depero, Francesco Cangiullo, Bruno Munari, Enzo Mari, Emilio Sdun, Eleonora Cumer, Paolo Celotto y Alberto Casiraghi.

La muestra profundiza en la relación entre el libro como objeto artístico y el espectador, poniendo en valor el papel como soporte creativo y elemento expresivo fundamental.

TALLERES

La programación se completará con ocho talleres didácticos de tres horas de duración que se celebrarán entre el 7 de abril y el 9 de junio, y que permitirán a los participantes experimentar con técnicas de encuadernación, estampación, escultura en papel y creación de libros-juego.

Inspirados en las vanguardias y en autores contemporáneos, abordarán desde el concepto de "libro futurista" hasta las posibilidades del papel como material artístico contemporáneo.

El 7 de abril será 'Libros ilegibles de Bruno Munari'; el 21 'Texturas de papel'; el 28 'El libro como escultura'; ya en mayo, el día 5 'Texturas de papel y tinta', el 19 'Juegos de papel'; el 26 'Depero futurista y el libro imbullonato'; el 2 de junio 'Palabras de plomo y papel' y, para finalizar, el 9 de junio 'Las esculturas de viaje'.

Todos estarán adaptados a todos los públicos y se desarrollarán en horario de 17.00 a 20.00 horas.

Por otro lado, el festival ofrecerá visitas guiadas, encuentros con autores, ilustradores y diseñadores especializados en papel, así como actividades centradas en el papel de las pequeñas editoriales artesanales en el panorama cultural actual.

Los interesados pueden obtener más información y reservar su plaza a través del correo info@artelibro.org o del teléfono 605 683 898.