Tellado: "Sánchez es el CEO de la empresa de la corrupción Sánchez-Gómez S.A. con sede social en Moncloa"

El secretario general del PP ve "incontestables" los indicios contra la mujer del presidente y carga contra "el hermanísimo polizón"

SANTANDER, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, se ha referido al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, como "el CEO de la empresa de la corrupción Sánchez-Gómez S.A. que tiene en Moncloa su sede social".

El 'popular' lo ha expresado así esta tarde en Santander durante su participación en la Junta Directiva del PP de Cantabria, junto a la jefa del Ejecutivo autonómico y del partido en la región, María José Sáenz de Buruaga.

"Han montado una auténtica empresa de la corrupción con sede social en La Moncloa. Y el CEO de esta empresa de la corrupción llamada Sánchez Gómez S.A. es Pedro Sánchez", ha afirmado Tellado en su intervención en la capital cántabra, donde se ha referido a los casos judiciales en el entorno del presidente y que afectan a su mujer, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez.

El número dos del PP ha aludido a los "indicios incontestables" que han aparecido sobre Gómez, investigada por presunta malversación en la designación de Cristina Álvarez como asesora de Moncloa y sus actividades laborales, y que podría ser juzgada por un jurado popular.

Y ha mencionado también Tellado al "hermanísimo polizón" del presidente, David Sánchez, al que afeado que "se escondía en La Moncloa mientras aseguraba residir en Portugal para no pagar impuestos en España".

Ha sido procesado y será juzgado por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias relacionados con su contratación en la Diputación de Badajoz como coordinador de los conservatorios pacenses en 2017.

EL SANCHISMO NO PODRÁ ESCAPAR A SU DESTINO

Con todo esto, el portavoz 'popular' ha asegurado ante la directiva del partido en Cantabria que "el sanchismo no podrá escapar a su destino ante las novedades que cada día se acumulan sobre sus escándalos", y ha señalado que "la dimisión de Sánchez es la decisión que adoptaría cualquier demócrata ante este naufragio total".

Así, en su opinión, "el problema no es que haya muchos jueces haciendo política", sino que "hay muchos socialistas delinquiendo", y ha añadido que el "problema" y "verdadero enemigo" de Sánchez es "la democracia": "Le molesta todo lo que huela a democracia, todos los controles y contrapoderes", ha sentenciado.

INSULTO A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

En el encuentro, celebrado en el Hotel Santemar, Tellado también ha cargado contra la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tras la reciente polémica por los problemas y fallos de pulseras antimaltrato y que ha anunciado una "investigación exhaustiva" para esclarecer lo ocurrido.

Pero para el representante del principal partido de la oposición al Gobierno PSOE-Sumar "cada día" que la socialista "permanece en su cargo es un insulto a las mujeres víctimas de la violencia de género".

A sus ojos, el PSOE "ha engañado a las mujeres" y "ha hecho del feminismo un fraude", punto en el que se ha referido a la aprobación de la ley del 'solo sí es sí', que "permitió más de mil rebajas de condena a depredadores sexuales, casos de prostitutas en empresas públicas y gestionaron de forma corrupta los puntos violeta".

Tras recalcar que "la verdadera igualdad se defiende con hechos", Tellado ha afirmado que el PP "es y seguirá siendo el verdadero partido de las mujeres".

INMIGRACIÓN

Por último, el secretario general del PP ha defendido que los presidentes autonómicos del partido, junto a la dirección nacional, han presentado un plan de inmigración con medidas "para proteger las fronteras" y también un sistema de financiación "justo".

Y ha destacado que también trabajan en un catálogo de medidas para recuperar la calidad de los servicios públicos, especialmente del transporte "tan castigado por el tándem Sánchez-Puente", ha apostillado, en referencia al ministro del ramo, Óscar Puente.

"El Partido Popular es la alternativa que España necesita para reconstruir todo lo destruido por Sánchez. Estamos listos, preparados y con ganas", ha concluido.