Tensión en Castro por la coincidencia de las manifestaciones a favor y en contra del centro de acogida de menores- HUMBERTO BILBAO-EUROPA PRESS

SANTANDER 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Esta mañana se han vivido momentos de tensión en el entorno del puerto deportivo de Castro Urdiales por la coincidencia de dos manifestaciones, en las se han mostrado a favor y en contra de la apertura por parte del Gobierno de Cantabria de un centro de acogida de menores extranjeros en el municipio, concretamente en Mioño, procedentes de Ceuta, Melilla y Canarias.

Por un lado, la manifestación 'oficial', convocada por Castro por la Igualdad y apoyada por Pasaje Seguro y Las Calles Contra el Fascismo, ha reunido a más de 300 personas que han partido a las 12.00 horas del parque Amestoy en dirección al Ayuntamiento, hasta donde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado les han impedido continuar para evitar el encuentro entre ambas marchas.

Esta convocatoria en defensa de un pueblo "solidario, democrático y humano" ha mostrado carteles como 'Bienvenidas & bienvenidos. El odio no cabe en Cantabria', 'Frente al odio y racismo, soldaridad y humanidad' o 'La igualdad es el alma de la libertad'. En ella, han tomado parte los concejales de Servicios Sociales, Salud, Tercera Edad e Igualdad, Leticia Mejías-Diaz; y de Juventud y Festejos, Gorka Linaza.

Los manifestantes, al observar a la marcha contraria al centro de acogida al otro lado del puerto, han cantado reivindicaciones como "fuera fascistas de nuestros barrios" y "Vosotros, fascistas, sois los terroristas".

Por su lado, la otra movilización, convocada por Vox, ha concentrado a un centenar de personas en la zona de la Casa Consistorial. En ella, han portado mensajes como 'Ellos no lo viven, tú sí. No al centro de menas', 'Recursos para Castro. No para centros impuestos. Unidos contra el centro. Olvidados del Ayuntamiento', 'No es racismo' y 'Castro no se vende. No al centro de menas. No es racismo, son estadísticas'.

Además, han cantado proclamas como "ayudas sociales para los nacionales", "no los queremos", "prensa española manipuladora" y, en menor medida, "arriba España".

En la zona del Ayuntamiento ha tenido que intervenir la Guardia Civil porque clientes de los bares cercanos han increpado a los manifestantes contrarios al centro de acogida.

ALEGATOS A FAVOR Y EN CONTRA

En la manifestación favorable, ha intervenido la edil de Servicios Sociales, Leticia Mejías-Diaz, quien ha afirmado que "hasta que no se demuestre lo contrario, todas las personas son inocentes. No se puede dar por hecho que estos menores que van a venir son ladrones, violadores o cualquier otra cosa".

Además, ha pedido proteger los Derechos Humanos, "algo tan básico" por lo que "desgraciadamente sigue siendo necesario estar hoy aquí" para apoyar esta causa.

A quienes se oponen al centro, Mejías-Díaz ha pedido que "den una oportunidad" a los menores, "la misma oportunidad que les gustaría que le dieran a sus hijos, porque no sabemos el día de mañana cómo pueden cambiar las cosas y dónde nos podemos encontrar". Por ello, ha reclamado empatía con estas personas y sus familias.

Mientras tanto, en la marcha contraria, el portavoz ha sido Jacobo Zunzunegui, que ha pedido el cierre de la instalación y que se invierta ese dinero en sanidad, seguridad o carreteras, "que se invierta en la gente de aquí y que no se invierta en unas personas que se han demostrado que son potenciales criminales y no tan potenciales".

También, ha indicado que la movilización ha tenido el objetivo de pedir "seguridad" para Cartes, Castro y otros lugares de Cantabria.

Asimismo, ha criticado que la Delegación del Gobierno ha permitido la otra manifestación "a 100 metros nuestro, cuando en el 8M nos denegó, al alegar que era una manifestación paralela, no una contramanifestación como la suya hoy". Zunzunegui cree que la movilización favorable "está promovida por la Delegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Castro Viales y organizaciones radicales".