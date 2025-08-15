Los termómetros se elevan hasta los 40ºC en varios municipios cántabros en las primeras horas de alerta roja

Archivo - Una persona llena un bote de agua en una fuente - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SANTANDER 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las alertas roja y naranja por altas temperaturas se han activado en Cantabria a las 13.00 horas de este viernes y los termómetros han comenzado a acercarse a los 40 grados en varios municipios tal y como se pronosticaba.

Con datos actualizados hasta las 14.30 horas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), San Felices de Buelna ha registrado la máxima de la comunidad con 39,1ºC; seguido de Santillana del Mar con 38,4ºC y Torrelavega y Villacarriedo, ambos con 38,3ºC.

El quinto lugar más cálido de la región en lo que va de jornada es, con 37,4ºC, Polientes, en el municipio de Valderredible, que viene siendo uno de los que registra las máximas en los últimos días de calor.

La alerta estará activa desde las 13.00 hasta las 21.00 horas, en nivel rojo (riesgo extremo) en el litoral y naranja (riesgo importante) en el resto de Cantabria.

Antes de entrar en vigor estos avisos varios puntos de Cantabria ya superaban esta mañana los 30 grados, y algunos como San Roque de Riomiera y Tresviso han rozado esta temperatura durante la noche.