Tezanos achaca a "uso partidista" que casos 'Sogiese' y SCS se hayan "sobredimensionado"

Actualizado 10/12/2018 12:36:08 CET

SANTANDER, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, cree que la investigación al consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, por el caso 'Sogiese' y la de las irregularidades en contratos del Servicio Cántabro de Salud (SCS) "se han sobredimensionado" de una "forma muy importante" por la "utilización partidista" de la oposición que, a escasos meses de las elecciones, "intenta desgastar al Gobierno".

Así ha opinado este lunes a preguntas de la prensa la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, que ha considerado que la oposición está utilizando esas investigaciones abiertas para "intentar desgastar a un gobierno que está sacando adelante los compromisos que adquirió al inicio de la legislatura en el pacto de gobierno alcanzado entre PRC y PSOE".

Cuestionada sobre si el hecho de que ambas investigaciones afecten a consejerías del PSOE puede ocasionar "fricciones" con el PRC, Díaz Tezanos ha asegurado que "no" porque ambos socios de gobierno "somos conscientes de que esto no es ni más ni menos que una utilización partidista de la oposición de cara a su electorado y para desgastar a un gobierno que está cumpliendo con los compromisos adquiridos".

En cuanto al caso concreto de 'Sogiese', en el que se investigando al consejero, y la posibilidad de que esto ponga en riesgo el acuerdo con Ciudadanos para sacar adelante los presupuestos para 2019, la vicepresidenta ha confiado en que "este asunto no interfiera en absoluto en el apoyo" a las cuentas.

Díaz Tezanos ha defendido que el Gobierno ha dado "cumplida información" y "explicaciones" desde el inicio de la legislatura sobre este caso, que ha recordado que ya fue archivado por la Fiscalía.

No obstante, ha señalado que el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, "va a hablar con ciudadanos para que este asunto no interfiera en absoluto en el apoyo a los presupuestos, porque se han dado ya las explicaciones oportunas y razonamientos sobre esos sueldos que se pagaban con fondos de la Unión Europea y no de la Comunidad Autónoma".

Preguntada sobre si apoyaría la salida de Sota del Gobierno en caso de que Cs pusiese esa condición para apoyar los presupuestos, ha dicho que cree que "no se va a dar esa situación" porque "este caso está suficientemente explicado y estoy segura de que, en el momento en que Cs tenga las explicaciones correspondientes, no va a interferir en absoluto sobre un presupuesto que va a ser un bueno para Cantabria".