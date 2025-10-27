Tira al suelo a una anciana en un ascensor, le pisa la espalda y le arranca una cadena del cuello - POLICIA NACIONAL

SANTANDER, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia al tirar al suelo de un ascensor a una anciana, pisarle los hombros y le arrancarle una cadena del cuello.

Según ha informado este lunes el Cuerpo, una mujer nonagenaria denunció el 20 de julio que esa mañana, sobre las 14.30 horas, cuando regresaba a su domicilio, dentro del ascensor fue sorprendida por un individuo que la tiró al suelo, para seguidamente pisarla la espalda y arrancarle una cadena que llevaba al cuello que valoraba en unos 2.000 euros.

La víctima intentó seguir al autor del robo y vio la zona por la que huyó. Además aportó una detallada descripción física y de vestimenta del individuo.

Una vez recogida la denuncia, la investigación permitió identificar al presunto autor del robo, cuya descripción coincidía con la aportada por la mujer.

Los agentes también pudieron localizar y recuperar en un compra-venta la cadena sustraída, que se había vendido por 1.700 euros, y de devolvieron a la víctima.

El hombre fue detenido el 22 de octubre como presunto autor de un delito de robo con violencia. Posteriormente pasó a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Santander, que decretó su puesta en libertad.