El TJSC condena a la SRECD a hacer fijo a un trabajador tras 31 contratos temporales en el Museo Marítimo

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SANTANDER, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha condenado a la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD) a hacer fijo a un trabajador del Museo Marítimo que había acumulado 31 contratos temporales en ocho años.

Lo ha hecho en una sentencia, dictada el pasado junio, remitida por UGT y que ya ha adquirido firmeza, en la que la Sala de lo Social estima en su integridad la resolución dictada en 2025 por la Plaza Número 5 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Santander.

El trabajador comenzó a trabajar en abril de 2018 en el Museo Marítimo como acuarista a través de un contrato temporal con la sociedad pública Cantur. Hasta el 31 de diciembre de 2020 se sucedieron otros seis, siempre para el mismo puesto de trabajo y en la misma categoría profesional.

En esa fecha se le dio de baja, coincidiendo ello con la subrrogación por parte de la SRECD del personal de Cantur que prestaba servicios en el Museo Marítimo.

El trabajador no fue subrrogado pero apenas siete meses después, en julio de 2021, la SRECD le hizo un contrato temporal, también en el Museo Marítimo y, desde entonces y hasta 2025, sumó otros 23 más.

Ello hizo que acumulara 31 contratos temporales en el Museo Marítimo (siete a través de Cantur y 24 con la SRECD).

Tras una demanda del trabajador, en enero de 2022 el Juzgado de lo Social Número 6 consideró improcedente su despido de diciembre de 2020. Además, determinó que había existido una "contratación fraudulenta" del trabajador y, fruto de ello, le reconocía con la condición de indefinido no fijo y se concluyó que la SRECD le debía haber subrrogado.

Se dio la opción a la SRECD de readmitirlo o indemnizarlo con unos 5.500 euros, opción esta última elegida por la empresa pública.

En 2025, tras una nueva demanda del trabajador, promovida por UGT, la Plaza Número 5 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia le reconoció como indefinido fijo en la plantilla de la SRECD con antigüedad desde julio de 2021 (cuando suscribió su primer contrato temporal con dicha sociedad).

Esta sentencia fue recurrida tanto por el propio trabajador, que quería que se reconociera su antigüedad desde 2018 y no desde 2021, como por la SRECD, que cuestionaba la declaración de fijeza y solicitaba que se le reconociera como indefinido no fijo.

Sin embargo, la Sala de lo Social ha confirmado, en una sentencia dictada el pasado 8 de junio, la sentencia de instancia en su integridad, esto es la condición como indefinido fijo del trabajador desde julio de 2021, una sentencia, que según UGT, ya ha adquirido firmeza.

VALORACIÓN DE UGT

UGT ha resaltado que se trata de "la primera vez que, tanto en la empresa como en el sector público institucional del Gobierno de Cantabria, se estima la fijeza de un trabajador en fraude de ley".

Ello, según ha subrayado, supone "un avance" respecto a los criterios establecidos por los tribunales ya que anteriormente eran considerados indefinidos no fijos.

El secretario general de la sección sindical de UGT en la SRECD, Rodolfo Higuera, ha subrayado que la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte ha sido condenada y sancionada en los tribunales de justicia y por la Inspección de Trabajo "por su política fraudulenta de contratación, producida básicamente, entre otros aspectos, por la falta de Oferta de Empleo Público desde hace años."

Y mientras, ha añadido, "se perpetúan los mismos problemas de siempre de falta de personal, sobrecarga de trabajo y una precariedad laboral con más de un 30% de empleos temporales, cuando la normativa actual en las administraciones públicas dicta que esté por debajo del 8%".

"La situación, lejos de mejorar, ha seguido empeorando: se continúa sin realizar las sustituciones de personal (vacantes, bajas, etc.) y sin convocar la Oferta de Empleo Público, con la correspondiente pérdida de plazas y con lo que ello supone a nivel de fraude, temporalidad, imposibilidad de promocionar y sobrecarga del personal", ha censurado.

Higuera ha criticado que, "a pesar de las distintas sentencias donde se demuestra el fraude en la contratación, la SRECD continúa haciendo caso omiso de las mismas, con lo que supone respecto a la responsabilidad en la gestión de una Sociedad Mercantil Autonómica".

"Una vez más, una empresa pública que debiera dar ejemplo del cumplimiento de la legalidad, insiste en todo lo contrario, continúa contratando personal en fraude de ley, como demuestra esta última sentencia", ha concluido.