La torre medieval de Cos se incorpora a la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra - AYTO DE MAZCUERRAS

SANTANDER 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La torre medieval de Cos, situada en esta localidad perteneciente al municipio de Mazcuerras, se ha incorporado a la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra por su estado de "ruina progresiva" debido a "la erosión y el abandono".

La asociación ha señalado que el motivo de su inclusión en la lista es el riesgo de pérdida del bien, ya que "precisa de una prospección arqueológica, consolidación de la ruina y señalización".

Se trata de un edificio que probablemente perteneció al linaje medieval de los Cos y data de los siglos XIII-XIV.

"Tiene una planta casi cuadrada de alrededor de 10 metros por lado, en cuya fachada sur se abre la única puerta, con dovelas en arco apuntado. Está fabricada en sillarejo, y mampostería y sillería en los esquinales. Se ven algunas aspilleras y los muros desiguales y arruinados alcanzan entre uno y cuatro metros", detalla el informe consultado por Europa Press.

Según Hispania Nostra, la torre, de propiedad privada, se encuentra en "un estado de ruina progresiva y está completamente rodeada de vegetación", además de no tener ninguna protección legal específica.

El genealogista Mateo Escagedo Salmón, en una obra publicada en 1931, describió que "la casa solariega de Cos, junto a la parroquia del lugar, es una torre de cuatro esquinas de piedra labrada y los lienzos de mampostería con su arco boleado al medio día y su cerco de argamasa con algunas troneras a modo de barbacana, con su puerta al medio día y un postigo al saliente, y parece estar desmoronado un trozo de torre".

Por otro lado, la web del Ayuntamiento indica que el inmueble, "según documentos antiguos, poseía un foso y un pequeño puente levadizo, hoy inexistentes".

Esta es la segunda edificación del municipio incluida en la Lista Roja del Patrimonio, tras la Torre de Hoyos, ubicada en Villanueva de la Peña.