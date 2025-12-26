El Torrebus incorpora seis nuevos autobuses híbridos

Uno de los nuevos autobuses híbridos que se han incorporado al Torrebús - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Torrebus del Ayuntamiento de Torrelavega ha incorporado seis nuevos autobuses híbridos a la flota, que ya están en circulación, y la renovación sostenible de la flota municipal se completarán con otros seis a principios de 2026.

Los seis nuevos autobuses híbridos ya operativos prestarán inicialmente servicio ordinario en las líneas L2, L3, L4, L5 y L6 hasta mediados del próximo año y, posteriormente --una vez se incorporen los seis que restan--, pasarán a destinarse al transporte escolar, ha indicado el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada.

Todos los nuevos autobuses, tanto los seis vehículos que se han incorporado al Torrebus y los seis restantes que lo harán a principios de año, tienen calificación ambientel ECO.

La incorporación de estos doce nuevos autobuses híbridos se suma al vehículo 100% eléctrico, con distintivo Cero Emisiones, que desde agosto presta servicio en la Línea 1, que hace el itinerario entre la Estación del Norte, en Sierrapando, y el Hospital Comarcal Sierrallana.

López Estrada ha indicado que la incorporación de los nuevos autobuses, recogida en el reciente contrato de gestion del Torrebus, avanza en la modernización y mejora de los autobuses urbanos de Torrelavega y la apuesta por la movilidad sostenible.