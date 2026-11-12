Torrelavega abre un nuevo plazo de presentación de solicitudes para la bolsa de empleo de bomberos

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TORRELAVEGA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha abierto un nuevo plazo de presentación de solicitudes para participar en el proceso selectivo destinado a la constitución de una bolsa de empleo de bomberos.

En un comunicado, el Consistorio ha explicado que las personas interesadas disponen de un plazo de diez días naturales, contados desde este jueves, para presentar sus instancias.

La reapertura del plazo permitirá incorporar nuevas solicitudes al procedimiento, cuyas bases fueron publicadas inicialmente en el Boletín Oficial de Cantabria del 24 de noviembre de 2025.

La bolsa de empleo, correspondiente a la categoría de bombero-conductor, subgrupo C1, tiene como finalidad atender las necesidades temporales de personal del servicio municipal de este gremio, derivadas de situaciones como vacantes, bajas médicas, licencias, excedencias, acumulación de tareas o programas específicos.

En cuanto a las novedades introducidas en las bases, la nueva redacción establece una puntuación diferenciada de los servicios prestados como bombero o bombero-conductor, en función de las características del servicio en el que se haya desarrollado la actividad.

Así, la experiencia en servicios públicos de prevención, extinción de incendios y salvamento de carácter general se valorará con 0,10 puntos por mes trabajado, mientras que los servicios de extinción de incendios de ámbito especializado se puntuarán con 0,05 puntos por mes.

La experiencia profesional como bombero forestal también se valorará con 0,05 puntos por mes, manteniéndose en dos puntos la puntuación máxima de este apartado.

Otro de los cambios afecta a la documentación necesaria para acreditar estos méritos. Los certificados de servicios prestados deberán especificar la naturaleza del servicio de extinción de incendios en el que se haya trabajado y su ámbito territorial de actuación.

Cuando no quede acreditado el carácter general del servicio, y este tampoco pueda deducirse de la naturaleza de la Administración o entidad de la que dependa, la experiencia se valorará conforme a los criterios establecidos para los servicios de ámbito especializado.

El concejal de Seguridad, Pedro Pérez Noriega, ha informado de que las solicitudes presentadas durante el plazo anterior conservan su validez, por lo que no será necesario volver a registrarlas.

No obstante, quienes ya hayan participado podrán aportar durante este nuevo plazo la documentación acreditativa de méritos que consideren oportuna, especialmente los certificados de servicios prestados adaptados a las nuevas condiciones.

Además, para todos los aspirantes, los méritos se computarán hasta la fecha de finalización del nuevo plazo de presentación de solicitudes.

Respecto a la tramitación, las instancias podrán presentarse presencialmente en el Registro General del Ayuntamiento de Torrelavega, situado en la calle Juan José Ruano, número 9, bajo, o de forma telemática a través de la sede electrónica municipal.

El modelo oficial de solicitud está disponible en la sede electrónica y en la página web del Ayuntamiento de Torrelavega, www.torrelavega.es , donde las personas interesadas podrán consultar la documentación de la convocatoria.