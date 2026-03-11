Torrelavega abre el proceso para la creación de bolsas de empleo de auxiliar administrativo y oficial de matarife

Archivo - Fachada de la sede del edificio municipal de la Plaza Baldomero Iglesias - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA - Archivo

TORRELAVEGA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, ha anunciado este miércoles la puesta en marcha de dos nuevos procesos selectivos para la creación de dos bolsas de empleo en el Ayuntamiento, una de auxiliares administrativos y otra de oficiales 1ª matarifes, cuyas bases reguladoras y convocatoria se han publicado hoy en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

En ambos casos, tendrán una vigencia de tres años y plazo para la presentación de solicitudes comenzará este jueves 12 y permanecerá abierto hasta el 21 de marzo, inclusive.

López Estrada ha explicado que estas bolsas de empleo permitirán dar respuesta a las necesidades temporales de personal que puedan surgir en la administración local, "asegurando la continuidad y calidad en la prestación de los servicios públicos".

Por su parte, la concejala de Recursos Humanos, Laura Romano, ha destacado que la creación de estas bolsas de empleo responde al objetivo de "agilizar la cobertura de puestos cuando sea necesario, al tiempo que se ofrece a la ciudadanía la posibilidad de acceder a la administración pública a través de procesos selectivos abiertos y transparentes".

Las personas interesadas en participar en estos procesos deberán presentar su solicitud dentro del plazo establecido, siguiendo las indicaciones recogidas en las bases publicadas en el BOC.

PLAZA DE AYUDANTE DE OFICIOS DE LIMPIEZA VIARIA

Por otro lado, y tras su publicación hoy en el Boletín Oficial del Estado, a partir de este jueves 12 también se abre el plazo de solicitud para participar en la convocatoria, mediante el sistema de concurso-oposición, para proveer en propiedad, como funcionario de carrera, una plaza de Ayudante de Oficios de Limpieza Viaria vacante en la Plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Torrelavega.

La plaza (escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, subgrupo de titulación Agrupaciones Profesionales) está incluida en la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento para el año 2025, para su adscripción a un puesto de trabajo de Ayudante de oficios maquinista de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Torrelavega.

Según se establece en la convocatoria, el número de plazas objeto de convocatoria se podrá incrementar en número equivalente al de plazas de ayudante de oficios de limpieza viaria que pudieran ser incluidas en las Ofertas de Empleo Público del Ayuntamiento aprobadas con posterioridad a la publicación de las bases de la convocatoria y con carácter previo a la convocatoria del primer ejercicio de la fase de oposición.

Las instancias solicitando tomar parte en cualquiera de estas tres convocatorias serán presentadas en el Registro General de la Corporación, en la calle Juan José Ruano, 9, bajo (Torrelavega, 39300), o a través de la sede electrónica municipal.

El modelo de instancia y las bases se pueden obtener en https://torrelavega.es/ofertas-empleo/