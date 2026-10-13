Torrelavega acoge el día 22 la obra de teatro social 'Clandestino' con actores que han sufrido exclusión

Presentación de la obra de teatro Clandestino
Presentación de la obra de teatro Clandestino - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA
Europa Press Cantabria
Publicado: martes, 13 octubre 2026 16:55
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TORRELAVEGA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Municipal Concha Espina de Torrelavega acogerá el jueves, 22 de octubre, a las 19.00 horas, la representación de 'Clandestino', una obra de teatro social protagonizada por actores no profesionales, entre ellos personas que han vivido situaciones de exclusión social y sinhogarismo, junto a participantes voluntarios.

La obra es una producción de la compañía Zenbatu, grupo de teatro comunitario de la asociación bilbaína Bizitegi, y se enmarca dentro de la Semana contra la Pobreza 2026.

Los concejales de Cultura y Bienestar Social, Esther Vélez y Alberto Rubio, respectivamente; Eloísa Velarde, miembro de la Junta Directiva de EAPN Cantabria en representación de Proyecto Hombre; y Carmen Lamadrid, técnica de EAPN Cantabria, han presentado este martes la actividad que busca "visibilizar la situación de la pobreza y exclusión social" y "promover la reflexión colectiva sobre las desigualdades que persisten en nuestra sociedad".

La obra aborda cuestiones como los prejuicios, la violencia, el edadismo, el machismo y las desigualdades de género a través de "historias de lo que ocultamos para sobrevivir, de lo que escondemos para no ser vistos", según ha señalado Lamadrid.

La representación, con acceso libre y gratuito, contará con alrededor de 25 participantes, entre intérpretes y músicos, y está previsto que al finalizar se celebre un coloquio con el director y los integrantes del grupo.

SEMANA CONTRA LA POBREZA 2026

La Semana contra la Pobreza está organizada por EAPN Cantabria y la Coordinadora Cántabra de ONGD, que agrupan a 25 y 35 entidades sociales, respectivamente, y se celebra en torno al 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, con el lema 'Riqueza concentrada, sociedad fragmentada'.

La programación se va a extender a diferentes municipios, entre ellos Torrelavega y Reinosa, para "llegar a todos los ciudadanos y ciudadanas de Cantabria" y dar visibilidad a las situaciones de pobreza y vulnerabilidad, ha precisado Velarde.

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