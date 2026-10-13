Torrelavega acoge el día 22 la obra de teatro social 'Clandestino' con actores que han sufrido exclusión

Presentación de la obra de teatro Clandestino - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Municipal Concha Espina de Torrelavega acogerá el jueves, 22 de octubre, a las 19.00 horas, la representación de 'Clandestino', una obra de teatro social protagonizada por actores no profesionales, entre ellos personas que han vivido situaciones de exclusión social y sinhogarismo, junto a participantes voluntarios.

La obra es una producción de la compañía Zenbatu, grupo de teatro comunitario de la asociación bilbaína Bizitegi, y se enmarca dentro de la Semana contra la Pobreza 2026.

Los concejales de Cultura y Bienestar Social, Esther Vélez y Alberto Rubio, respectivamente; Eloísa Velarde, miembro de la Junta Directiva de EAPN Cantabria en representación de Proyecto Hombre; y Carmen Lamadrid, técnica de EAPN Cantabria, han presentado este martes la actividad que busca "visibilizar la situación de la pobreza y exclusión social" y "promover la reflexión colectiva sobre las desigualdades que persisten en nuestra sociedad".

La obra aborda cuestiones como los prejuicios, la violencia, el edadismo, el machismo y las desigualdades de género a través de "historias de lo que ocultamos para sobrevivir, de lo que escondemos para no ser vistos", según ha señalado Lamadrid.

La representación, con acceso libre y gratuito, contará con alrededor de 25 participantes, entre intérpretes y músicos, y está previsto que al finalizar se celebre un coloquio con el director y los integrantes del grupo.

SEMANA CONTRA LA POBREZA 2026

La Semana contra la Pobreza está organizada por EAPN Cantabria y la Coordinadora Cántabra de ONGD, que agrupan a 25 y 35 entidades sociales, respectivamente, y se celebra en torno al 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, con el lema 'Riqueza concentrada, sociedad fragmentada'.

La programación se va a extender a diferentes municipios, entre ellos Torrelavega y Reinosa, para "llegar a todos los ciudadanos y ciudadanas de Cantabria" y dar visibilidad a las situaciones de pobreza y vulnerabilidad, ha precisado Velarde.