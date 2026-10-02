Torrelavega acoge este fin de semana la Feria de Vehículos de Ocasión con más de 500 unidades

Feria de Vehículos de Ocasión. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega acoge desde este viernes una nueva edición de la Feria de Vehículos de Ocasión, organizada por ASECOVE, que reúne en el exterior del Mercado Nacional de Ganados más de 500 unidades y una amplia representación de los concesionarios de Cantabria.

La feria permanecerá abierta hasta este domingo, 4 de octubre, con entrada gratuita y horario ininterrumpido de 11.00 a 20.00 horas. La oferta de esta edición incluye SUV, utilitarios, berlinas, furgonetas y motos, así como diferentes motorizaciones: diésel, gasolina, eléctricos e híbridos.

El alcalde, Javier López Estrada, ha inaugurado la feria junto al consejero de Industria del Gobierno de Cantabria, Eduardo Arasti, y la presidenta de ASECOVE, Natalia de los Arcos, además de concejales de la Corporación y representantes del sector de la automoción.

López Estrada ha agradecido a ASECOVE y a su presidenta que sigan confiando en Torrelavega para celebrar una feria que es "importante" para la ciudad y para el Ayuntamiento.

El alcalde ha incidido en la repercusión que una cita de estas características tiene sobre la actividad económica de Torrelavega y su capacidad para atraer durante todo el fin de semana a visitantes de la comarca del Besaya y del resto de Cantabria.

"Torrelavega es una ciudad industrial, es una ciudad comercial, es una ciudad de servicios y lo tiene que seguir siendo cada vez más", ha afirmado.

En este sentido, ha destacado que la Feria de Vehículos de Ocasión contribuye a generar "un buen fin de semana de impulso económico" para la ciudad y ha animado a aprovechar la visita a la feria para acercarse también al centro de Torrelavega.

También ha destacado que esta es la primera edición de la Feria de Vehículos de Ocasión que se celebra con esta infraestructura ya en funcionamiento y con sus más de 200 plazas gratuitas a disposición de los visitantes.

MÁS DE 30 AÑOS DE FERIA EN TORRELAVEGA

Por su parte, la presidenta de ASECOVE ha agradecido al Ayuntamiento su colaboración y que permita al sector continuar celebrando en Torrelavega una cita que acumula ya más de 30 años de trayectoria. De los Arcos ha subrayado que la feria "ayuda a dinamizar el comercio de Torrelavega".

También ha agradecido el respaldo del Gobierno de Cantabria al sector, tanto en la celebración de la feria como a través del Plan RENOVE.

"Es la mayor oferta de vehículos de ocasión que se produce en Cantabria en todo el año", ha afirmado De los Arcos, que ha explicado que los vehículos expuestos por los concesionarios cuentan con garantía, han sido revisados y disponen de servicio postventa.

Además, los visitantes podrán recibir asesoramiento por parte de los profesionales participantes.

APOYO AL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN

Mientras que el consejero de Industria ha definido la feria como "un magnífico escaparate" para acceder a la oferta existente y ha destacado también el papel del Plan RENOVE V para "renovar el parque móvil", mejorar la seguridad vial, avanzar hacia una movilidad más eficiente y estimular las ventas y la actividad económica.

Según ha explicado, el presupuesto del Plan RENOVE se ha duplicado respecto a 2023, pasando de 600.000 euros a 1,2 millones de euros en 2026.

En este sentido, ha señalado que muchos de los vehículos de kilómetro cero presentes en la feria pueden beneficiarse de las ayudas del Plan RENOVE V.

Finalmente, ha indicado que las matriculaciones aumentaron de 6.894 vehículos en 2023 a 9.070 en 2025, un incremento del 32%, mientras que hasta septiembre de este año el crecimiento ha sido del 18,1%.