Torrelavega aprueba el segundo presupuesto más alto de su historia con los votos en contra de toda la oposición

Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Torrelavega (PRC-PSOE) ha aprobado este viernes, en un Pleno Extraordinario, "el segundo presupuesto más alto de la historia de la ciudad", 83 millones de euros, con los votos en contra de la oposición (PP, Vox, Torrelavega Sí e IU-Podemos), para la que este documento "no mejora la calidad de vida de los vecinos".

El primer teniente de alcalde y concejal de Obras y Servicios Generales, José Luis Urraca (PSOE), ha subrayado que dentro de esos 83 millones de euros se incluyen 27 para inversiones, un dinero "que ya le gustaría tener a muchas ciudades en un ejercicio".

Urraca también ha afirmado que el equipo de Gobierno "ha hecho la tarea" y ha sabido competir con otros ayuntamientos de España para conseguir casi 40 millones de euros de fondos europeos. "Eso es lo que representa la labor y el trabajo, y no las palabras, los eslóganes o las mantras que ustedes repiten reiteradamente", ha sentenciado dirigiéndose a la oposición.

Por su parte, el concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega (PRC), ha pedido a los vecinos que tengan fe en el equipo de Gobierno porque "va a cumplir con todos los barrios".

Mientras, el concejal del PP Enrique Gómez ha criticado que el documento llegue para su aprobación "entrado ya el mes de julio", una circunstancia que, a su juicio, "vuelve a poner en evidencia la incapacidad del equipo de Gobierno para gestionar el Ayuntamiento y que dificultará, un año más, la ejecución de buena parte de las inversiones previstas".

Y ha lamentado que el presupuesto vuelva a dejar fuera actuaciones "estratégicas" para Torrelavega como las remodelaciones de la Plaza Baldomero Iglesias o del Teatro Concha Espina, la transformación del Mercado Nacional de Ganados o el parque Manuel Barquín, "además de ignorar las principales reivindicaciones de las asociaciones vecinales".

Por otro lado, el portavoz de Vox, Roberto García, ha explicado que ha vuelto a votar en contra de estos presupuestos porque, a su juicio, no hacen prosperar a Torrelavega ni mejoran la calidad de vida de sus vecinos, además de que "se está malgastando el dinero de las arcas, de la ciudad".

El edil de Torrelavega Sí, Arturo Roiz, ha informado de que su formación también se ha opuesto a los Presupuestos Generales de Torrelavega porque, según ha opinado, "no recogen las prioridades que son importantes para los vecinos".

Finalmente, el concejal de IU-Podemos, Borja Peláez, ha apuntado que su grupo ha votado en contra de las cuentas porque representan "un modelo de ciudad completamente diferente" al que defiende la formación, y ha recordado que excepto el primer presupuesto, en el que hubo una abstención, el resto han salido adelante con el rechazo de toda la oposición.