Torrelavega celebra este fin de semana su Carnaval con desfile y un concurso de disfraces que repartirá 4.500 euros

Archivo - Desfile de Carnaval - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA - Archivo

TORRELAVEGA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega celebrará su Carnaval este fin de semana, sábado 14 y domingo 15 de febrero, con una programación protagonizada por el desfile y el concurso de disfraces, que repartirá 4.500 euros en premios en diferentes categorías.

El sábado, a las 20.00 horas, tendrá lugar el desfile que recorrerá las calles centrales de la ciudad y el concurso, con salida desde el Bulevar Demetrio Herrero. A continuación habrá una verbena a cargo de la Orquesta Voodoo Show a partir de las 21.00 en la Plaza Baldomero Iglesias -que se trasladará a la plaza de La Llama en caso de lluvia-, en la que se entregarán los premios.

Éstos serán de 1.600 euros para el ganador, 1.000 euros para el segundo clasificado, 600 euros para el tercero, 500 euros para el cuarto y 300 euros para el quinto; a los que se sumarán cinco accésit de 100 euros.

Los interesados en participar podrán inscribirse de 19.00 a 19.30 horas en el propio Bulevar. El concurso está enfocado a grupos de al menos seis personas sin límite de edad, aunque en el caso de que sean menores debe haber un adulto responsable. Las bases se pueden consultar en la web municipal, torrelavega.es, o a través del QR de los carteles.

El domingo estará dirigido a los más pequeños, ya que se celebrará el Encierro Infantil de la Sardina en La Llama, con charangas y desfile, a las 17.00 horas; y a las 18.00 dará comienzo una fiesta infantil con Carabín Carabán, en la que se repartirán galletas y chocolate.

La concejala de Festejos, Patricia Portilla, ha presentado este miércoles en rueda de prensa la programación, pensada para "vivir en las calles" y que se espera que vuelva a congregar a "cientos de personas como en las últimas ediciones".

Portilla ha destacado que el Carnaval es una de las fiestas "más participativas" del municipio y que el concurso de disfraces atrajo el año pasado a "cientos de participantes", tanto torrelaveguenses como de otros puntos de la región.