Torrelavega concede 43.400 euros a nueve entidades para proyectos sociales

SANTANDER 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Torrelavega ha aprobado este lunes la resolución de la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para asociaciones o colectivos que desarrollen proyectos de carácter social en el municipio durante el bienio 2025-2026, que se ha saldado con nueve beneficiarias entre las que se reparte el importe total de 43.149 euros.

En concreto, las entidades recibirán ayudas que van desde los 1.500 a los 8.400 euros. La mayor cuantía es para APTACAN (Asociación de padres de Personas dentro del Espectro Autista) para su proyecto 'Día a día Torrelavega', que recibirá 8.409 euros; seguida de la Asociación de implantados Cocleares de Cantabria, para la iniciativa 'Atención integral al colectivo de personas con deficiencia o discapacidad auditiva que garantice su bienestar emocional y su inclusión social' (7.582 euros).

Mientras, la Asociación Es Retina Asturias recibirá 6.813 euros para el proyecto 'Visión Inclusiva: Promoviendo la Autonomía y el Bienestar en Torrelavega'; la Asociación de Mediación de Cantabria 6.545 euros para 'Atenea: atención emocional en la niñez y adolescencia' y la Asociación Sordos Besaya 4.725 euros para 'Una sociedad accesible'.

También son beneficiarias Unidas Creando Materia y su proyecto 'En compañía: programa de empoderamiento, bienestar y creación de redes de apoyo entre personas mayores' (3.164 euros); el Grupo Scout Covadonga por 'Ronda solar 2025-2026' (3.123 euros); la Asociación La Buena Leche (1.540 euros) y ALCER Cantabria con 'Atención Renal Integral y Promoción de Donación de Órgano' (1514 euros).

El alcalde, Javier López Estrada, ha informado de los principales asuntos tratados en la Junta de Gobierno celebrada esta mañana, en la que también se han aprobado las bases reguladoras de la convocatoria para proveer, mediante concurso-oposición por promoción interna, siete plazas de oficial de Policía Local incluidas en las Ofertas de Empleo Público correspondientes a los años 2020 (2), 2023 (3) y 2024 (2).

En ellas se propone que, en previsión de que las ofertas de empleo público del año 2026 y/o 2027 incorporen plazas de oficial de Policía Local, el número de plazas objeto de convocatoria pueda ser incrementado en número equivalente al de plazas que pudieran ser incluidas en las OPE aprobadas con posterioridad a la publicación de las bases.

Por otro lado, se ha informado favorablemente la licencia municipal de obra de acondicionamiento de Hotel Saja, sito en la calle Hermilio Alcalde del Río número 22, solicitada por Arcupa, S.L.

Y se ha concedido licencia de actividad a varios negocios: Vila Electroquímica, para la instalación de una actividad de recuperación de superficies de piezas acabado final en el polígono industrial Tanos-Viérnoles; a Depilife, para un centro de medicina estética con láser en el centro comercial Carrefour; y a Clínica Omnia Dental- Oral para una clínica dental con rayos X en la calle Serafín Escalante.

Asimismo, se ha concedido una subvención directa de carácter excepcional a favor de Agustín Telechea Montes para promocionar el desarrollo local y la cultura del municipio, a través de la finalización del proyecto cinematográfico 'Las capas de la lasaña', por importe de 4.900 euros.