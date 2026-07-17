Torrelavega convoca un concurso de fotos en Instagram sobre inversiones europeas en la ciudad

Cartel concurso foto Torrelavega para conocer Europa y los proyectos que financia en la ciudad - AYUNTAMIENTO

TORRELAVEGA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega ha convocado un concurso fotográfico para dar a conocer las inversiones europeas en la ciudad. Se denomina 'EuropaenTorrelavega y el objetivo del Ayuntamiento es promover el conocimiento de las actuaciones financiadas por la Unión Europea en el municipio a través de la participación ciudadana y la fotografía.

El certamen, presentado este viernes por l concejal de Asuntos Europeos, Pedro Pérez Noriega, estará abierto del 20 de julio al 20 de septiembre y está dirigido a personas mayores de 18 años residentes en España.

La participación se hará a través de Instagram. Para concursar, hay que publicar las imágenes en modo público, etiquetar la cuenta @EuropaenTorrelavega, incluir en el pie de foto el texto 'Concurso fotográfico' y utilizar el hashtag #EuropaenTorrelavega. Cada participante podrá presentar tantas fotorafías como desee, siempre que las publique de forma individual.

Las imágenes deberán estar tomadas en alguno de los espacios incluidos en las bases del concurso, todos correspondientes a actuaciones financiadas con fondos europeos.

Entre ellos figuran el aparcamiento en altura de La Carmencita, la pasarela peatonal y ciclable sobre la confluencia Saja-Besaya, el Parque de Las Tablas, el servicio municipal de bicicletas eléctricas, el ascensor panorámico de Nueva Ciudad, la remodelación de la calle Julián Ceballos, los murales del festival Alegra la Vista, la señalización turística o diversos proyectos vinculados a la Smart City, entre otros.

El jurado seleccionará 20 fotografías finalistas, que formarán parte de una muestra que se inaugurará el 15 de octubre en la Sala Municipal de Exposiciones Mauro Muriedas. Después elegirá las 12 obras galardonadas: tres primeros premios y nueve accésits.

Los premios consistirán en vales para material fotográfico por importe de 100, 75 y 50 euros para los tres primeros clasificados y 30 euros para cada uno de los nueve accésits. Además, las doce imágenes premiadas ilustrarán el calendario 'Europa en Torrelavega' que editará el Ayuntamiento en 2027.

Las bases completas del concurso pueden consultarse en la Web del Ayuntamiento: www.torrelavega.es Y se pueden consultar más lugares para fotografiar en https://www.pstorrelavega.es/.

ACERCAR EUROPA AL CIUDADANO.

El edil del área ha explicado que esta iniciativa persigue acercar Europa a la ciudadanía de una forma "cercana y participativa", ya que se invita a vecinos y visitantes a descubrir, recorrer y fotografiar "proyectos que han contribuido a transformar Torrelavega gracias a la financiación europea".

Y es que desde prácticamente la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea, Torrelavega ha participado en distintas estrategias de inversión que han supuesto "importantes mejoras para la ciudad".

Por eso, ha señalado Pérez Noriega, "nos parece justo reivindicar que Europa no está tan lejos como a veces pensamos: Europa está muy cerca de Torrelavega y nuestra ciudad se ha beneficiado de esa pertenencia".

Asimismo, ha indicado que las localizaciones incluidas en el concurso representan diferentes etapas de esa colaboración entre Europa y Torrelavega.

"Los espacios seleccionados son un fiel reflejo de lo que Europa ha venido haciendo por nuestra ciudad a lo largo de estos años. Hay proyectos que todavía están en ejecución y no forman parte de esta edición, pero el recorrido propuesto permite comprobar la magnitud de las inversiones europeas y su contribución al desarrollo de Torrelavega", ha añadido.