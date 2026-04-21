Torrelavega convoca el XXVII Festival de Teatro Aficionado 2026

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TORRELAVEGA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha convocado el XXVII Festival de Teatro Aficionado 2026, una cita consolidada dentro de la programación cultural del municipio dirigida a grupos de teatro amateur de ámbito nacional.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 15 de mayo, fecha límite para la presentación de propuestas. Las bases pueden consultarse en la web del Teatro Municipal Concha Espina (www.tmce.es) y en la página web del Ayuntamiento.

Las representaciones se desarrollarán en el Teatro Municipal Concha Espina durante los sábados de los meses de octubre, noviembre y diciembre, tras un proceso de selección de las obras presentadas, ha informado el Consistorio.

El certamen contará con un total de 4.600 euros en premios, distribuidos en 3.000 euros para el Mejor Espectáculo de Teatro Aficionado, 600 para el Mejor Actor o Actriz, y 1.000 euros para el Premio del Público.

Podrán participar grupos pertenecientes a federaciones de teatro amateur del Estado, así como compañías no federadas que acrediten su trayectoria. Se pueden presentar varias obras, aunque solo una podrá ser seleccionada.

La concejala de Cultura, Esther Vélez, ha destacado el compromiso del Ayuntamiento con este certamen, señalando que tiene como objetivo "el desarrollo de las artes escénicas y el fomento del teatro en nuestra ciudad", además de ofrecer "una oportunidad a los grupos de teatro amateur de ámbito nacional de darse a conocer".

La Concejalía de Cultura ha animado a las compañías a participar en este certamen, "que se ha consolidado como una plataforma de referencia para el teatro amateur y como una apuesta firme por acercar las artes escénicas a la ciudadanía", ha destacado la edil.