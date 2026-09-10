Torrelavega convocará ayudas por 98.000 euros para gastos de energía e Internet de la vivienda habitual

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TORRELAVEGA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega pondrá en marcha la convocatoria 2026 de ayudas sociales destinadas a sufragar gastos de suministro de energía e Internet de la vivienda habitual de personas y unidades familiares en situación o riesgo de exclusión social, con una dotación de 98.000 euros.

Con carácter general, la cuantía máxima que podrá recibir cada unidad familiar será de 850 euros por el conjunto de los gastos subvencionables. En el caso de beneficiarios del bono social, el límite máximo se fija en 600 euros. Por su parte, los gastos correspondientes a servicios de Internet mediante ADSL, fibra óptica o módem USB tendrán un límite específico de 30 euros mensuales, dentro de la cuantía máxima aplicable en cada caso.

Serán subvencionables los gastos de electricidad, gas y otros combustibles utilizados en la vivienda habitual, así como los servicios de internet. También podrán incluirse las cuotas de reenganche del suministro y los gastos de calefacción central, siempre que se justifique la parte correspondiente a la vivienda de la persona solicitante. No se considerarán subvencionables los gastos derivados de nuevas altas de suministros ni los correspondientes a telefonía móvil.

La convocatoria se ha presentado este jueves en la Comisión Informativa de Bienestar Social, ha informado el concejal de Bienestar Social, Vivienda y Cooperación al Desarrollo, Alberto Rubio, que ha indicado que las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y cubrirán gastos realizados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

Rubio ha explicado que, tras este trámite, las bases se deberán aprobar en Junta de Gobierno Local y, posteriormente, la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), el tablón electrónico municipal y la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Será a partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOC cuando comience el plazo para solicitar las ayudas. En concreto, las personas interesadas dispondrán de un mes a partir del mismo día de su publicación. De esta manera, el Ayuntamiento informará de la apertura del plazo una vez completados los trámites correspondientes.

El edil ha destacado que esta iniciativa pretende ofrecer un "apoyo directo" a las familias y personas que están teniendo más dificultades para afrontar los gastos básicos de su vivienda, especialmente cuando los suministros energéticos y el acceso a Internet constituyen servicios esenciales.

"Desde el Ayuntamiento queremos seguir reforzando las políticas sociales y dar respuesta a las situaciones de vulnerabilidad económica, facilitando que ninguna familia tenga que elegir entre pagar una factura y atender otras necesidades básicas", ha señalado.

RESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las personas interesadas deberán presentar, una vez abierto el plazo, una única solicitud por unidad familiar o de convivencia, acompañada de la documentación acreditativa de la identidad de todos sus miembros, las facturas y justificantes de pago, la documentación relativa a los ingresos y, en su caso, el contrato de arrendamiento y la acreditación de la situación respecto al bono social.

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro del Ayuntamiento de Torrelavega, en sus oficinas de apoyo o por cualquiera de los medios previstos en la legislación de procedimiento administrativo común.

Rubio ha animado a las personas que puedan cumplir los requisitos a estar pendientes de la apertura de la convocatoria y ha recordado que "los Servicios Sociales municipales estarán a disposición de la ciudadanía para orientar y resolver las dudas que puedan surgir durante la tramitación".