Torrelavega distribuye en los colegios el manual 'Misión rescate' para prevenir el acoso escolar

Presentación del manual 'Misión rescate'. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega, en colaboración con la Asociación Tolerancia 0 al Bullying, distribuirá un total de 4.000 ejemplares de la guía 'Misión rescate' entre los centros educativos del municipio, con el objetivo de prevenir, detectar y actuar frente al acoso escolar y el ciberacoso.

El alcalde, Javier López Estrada, ha presentado el manual, junto a la presidenta de la asociación, Lourdes Berdeja; y la directora del colegio Fernando de los Ríos, Pilar Gutiérrez.

Berdeja ha explicado que 'Misión rescate' es una guía dirigida al alumnado y al profesorado, pensada para trabajar desde edades tempranas, desde primaria, inclusive infantil.

El objetivo principal es ayudar a identificar qué es el acoso y qué no lo es, así como ofrecer herramientas para actuar ante estas situaciones.

En este sentido, la presidenta de la asociación ha subrayado la importancia de que los menores "confíen" en sus profesores y en sus familias para poder contar cualquier problema.

Asimismo, ha insistido en que es fundamental "mirar al compañero de al lado" para poder detectar si alguien está sufriendo y pedir ayuda.

La guía, diseñada con un lenguaje cercano y apoyada en viñetas, explica de forma sencilla qué es el acoso escolar, las diferentes formas en las que puede manifestarse, así como el ciberacoso.

También aborda los distintos roles implicados -recordando que pueden cambiar- e incluye un cuestionario para que el alumnado reflexione sobre su propia situación, así como señales de alerta para detectar cuándo una persona no está bien.

Además, invita a pensar qué hacer ante diferentes situaciones, ofreciendo pautas claras sobre cómo actuar y a quién acudir para pedir ayuda.