Torrelavega entrega el título de Hijo Adoptivo a Oliveira por su contribución al desarrollo industrial de la ciudad

Torrelavega entrega el título de Hijo Adoptivo a Oliveira - GOBIERNO DE CANTABRIA

TORRELAVEGA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha entregado este jueves el título de Hijo Adoptivo de la Ciudad a Jorge Miguel Amaral Oliveira, el que fuera máximo responsable de la planta de Solvay en Barreda durante la última década (2014-2024), en reconocimiento a "su destacada trayectoria profesional y su contribución al desarrollo industrial, económico, social y medioambiental del municipio".

El acto ha tenido lugar en la Sala Mauro Muriedas, con la asistencia del alcalde, Javier López Estrada; el consejero de Industria, Eduardo Arasti, y el delegado del Gobierno, Pedro Casares.

Así, Oliveira ha recibido el título de Hijo Adoptivo --la máxima distinción honorífica que concede el Consistorio-- por su papel "clave" en "la modernización del tejido productivo local, la atracción de inversiones y la generación de empleo".

López Estrada ha destacado que el "compromiso" del galardonado con la capital del Besaya ha sido "fundamental" para el fortalecimiento de la industria y la consolidación de la ciudad como "un referente" en el ámbito productivo y comercial.

Y es que, según ha explicado, "su visión emprendedora y su compromiso han favorecido la atracción de inversiones, la consolidación de sectores industriales de referencia y la puesta en marcha de proyectos innovadores que han repercutido directamente en el bienestar de los ciudadanos".

En este sentido, el regidor ha puesto en valor que, "gracias a su dedicación", Torrelavega ha logrado avances "significativos" en materia de crecimiento empresarial, sostenibilidad y competitividad económica, lo que "ha permitido posicionarla como un enclave de referencia en el ámbito industrial y comercial", ha sostenido.

Por su parte, Arasti ha extendido el compromiso de Oliveira a toda Cantabria y ha insistido en su papel "crucial" al frente de la fábrica de Barreda, cargo desde el que ha contribuido al progreso económico y social de Torrelavega y la comunidad "con dedicación y renuncias personales que requieren de grandes dosis de visión, pasión y convicción".

Además de impulsar la fábrica torrelaveguense, el consejero ha valorado que el reconocido "ha sentado las bases" del futuro de la planta y ha reiterado el apoyo del Gobierno al proyecto de cogeneración de biomasa, proyecto que declaró de carácter estratégico el año pasado y que supondrá una inversión de 250 millones de euros.

El nombramiento de Hijo Adoptivo fue aprobado por el Pleno de la Corporación Municipal el 29 de abril de 2025.

TRAYECTORIA

Ingeniero químico, Jorge Miguel Amaral Oliveira inició su trayectoria profesional en Solvay en 1986 como ingeniero de procesos y proyectos de la unidad de producción de carbonato sódico en la fábrica de Póvoa (Portugal).

Posteriormente, en calidad de jefe de departamento, fue trasladado a las instalaciones de peróxido de hidrógeno. En 2001 se incorporó a la planta de Warrington (Gran Bretaña) como jefe de producción y cuatro años más tarde fue nombrado director general de Solvay en Reino Unido.

De regreso a Lisboa, en 2008 Oliveira se hizo cargo de la dirección de las instalaciones de Póvoa de Santa Iria y en octubre de 2011 fue nombrado director general de Solvay Portugal y Solvay Interox.

En España, desde junio de 2014 y hasta finales de 2024, se ocupó de la dirección de la planta de Torrelavega, el mayor complejo industrial del Grupo en la Península Ibérica y una de las unidades de producción de carbonato sódico y derivados más competitivas de Europa.

Actualmente, continúa ejerciendo como director general de la multinacional química belga en España y Portugal. Como alto directivo de Solvay, ha pertenecido y participado activamente en diversas organizaciones empresariales e industriales en Reino Unido, Portugal y España.