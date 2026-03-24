Torrelavega inaugura este sábado el 'Pasaje Manuel Egusquiza Ochoa'

Manuel Egusquiza, director de la Sociedad Coral de Torrelavega - G.HERNANDEZ

TORRELAVEGA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega inaugurará oficialmente el próximo sábado, 28 de marzo, a las 12.00 horas, el 'Pasaje Manuel Egusquiza Ochoa, Músico', el vial peatonal que une la Avenida del Cantábrico y la calle Maestro Mediavilla, en el Parque Manuel Barquin.

El alcalde, Javier López Estrada, y la concejala de Cultura, Esther Vélez, han destacado el amplio consenso alcanzado en torno a una figura "que forma parte de la historia viva de la música coral en Torrelavega" y han subrayado que este reconocimiento simboliza "el agradecimiento colectivo de la ciudad a décadas de dedicación y compromiso".

Según han informado, será un acto "emotivo, original con diferentes propuestas musicales y abierto a toda la ciudadanía", en el que se descubrirán la placa con la nueva denominación en homenaje a Manuel Egusquiza Ochoa, director de la Sociedad Coral de Torrelavega.

El pasaje, situado frente al Auditorio 'Lucio Lázaro', refuerza además el vínculo simbólico entre dos figuras fundamentales del canto coral de Torrelavega, maestro y discípulo, poniendo nombre a un espacio que se ha convertido en punto de conexión entre un entorno residencial y un importante foco cultural y social.

El Ayuntamiento invita a vecinos, asociaciones culturales y socios de la Sociedad Coral a acompañar a Manuel Egusquiza y a su familia en esta inauguración, que se enmarca en la voluntad municipal de visibilizar y agradecer públicamente la labor de quienes han contribuido a proyectar la imagen cultural de la ciudad.