Torrelavega inicia las fiestas de la Virgen Grande con un multitudinario chupinazo y el pregón de la Coral - G.HERNANDEZ

TORRELAVEGA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega ha iniciado en la tarde noche de este viernes las Fiestas de la Virgen Grande 2025 con un multitudinario pregón que ha corrido a cargo de la Coral de Torrelavega con motivo de su centenario y con el tradicional chupinazo.

Previamente a ello, ha tenido lugar el desfile inaugural. Así, las peñas se han concentrado en la Plaza de La Llama y han bajado por las calles Carrera y Ancha para confluir en la Plaza Mayor con Doña Leonor, los cabezudos del taller realizado por los niños y los cabezudos, acompañados de la Banda de Gaitas de Cantabria que ha abierto el desfile.

Al Bulevar Demetrio Herrero han llegado desde la Plaza Baldomero Iglesias las autoridades y la Coral de Torrelavega y, a través de un pasillo abierto entre la gente, han accedido al escenario para comenzar el pregón.

El alcalde, Javier López Estrada, y la concejala de Festejos, Patricia Portilla, han invitado a las miles de personas que han asistido al inicio de la festividad a que disfruten de La Patrona, "las mejores fiestas de Cantabria", han dicho.

Al escenario, junto a la Corporación, también se han subido los ganadores de la Liga de Peñas 39300 del año pasado, la Peña Portugal, cuyos representantes también han animado "a vivir intensamente" las fiestas.

Tras las palabras del regidor y los peñistas, el presidente de la Coral de Torrelavega, José Nicasio Gutiérrez, y su director, Manuel Egusquiza, han reiterado que Torrelavega "es la mejor" y la Coral "está siempre con ella y con La Patrona", y han defendido sus tradiciones e identidad.

La agrupación ha interpretado los temas 'We are the champion' y 'Viento del Norte'.

Después, el alcalde, la concejala y los representantes de la Coral han accionado el chupinazo que ha dado por oficialmente inaugurada La Patrona, ha informado el Ayuntamiento.