Torrelavega limita el uso de las pasarelas de La Viesca a la espera de un informe sobre su estado

Pasarela de La Viesca - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha decidido limitar de forma preventiva el uso de las dos pasarelas peatonales de La Viesca tras las inspecciones visuales realizadas, a la espera de disponer de un informe completo que permita valorar "con precisión" el estado global de ambas estructuras.

El Consistorio ha trasladado en un comunicado que, según la inspección, "no resulta posible todavía realizar una valoración completa del estado de las pasarelas", por lo que, como medida de precaución y con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios, se recomienda restringir temporalmente su paso hasta contar con una evaluación "íntegra y definitiva".

Así, el Ayuntamiento ha colocado ya carteles informativos en la zona, en los que se advierte de que la estructura se encuentra en proceso de revisión y se establecen una serie de restricciones de uso de obligado cumplimiento.

Entre ellas, se limita el acceso a una sola persona simultáneamente y se indica que se debe circular andando, de modo que queda prohibido correr o saltar, no se permite el paso de bicicletas, patinetes u otros elementos de movilidad, y se desaconseja el uso de la pasarela en caso de condiciones meteorológicas adversas.

El Ayuntamiento ha trasladado que esta actuación responde exclusivamente a criterios de seguridad y prevención, y que ya se está trabajando para agilizar las labores de inspección, reparación y mejora de estas infraestructuras, con el objetivo de restablecer su uso normal en las mejores condiciones y "en el menor plazo posible".

Finalmente, agradece la comprensión de la ciudadanía y ruega el cumplimiento de las indicaciones establecidas mientras se completan los trabajos técnicos necesarios.