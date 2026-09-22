Torrelavega mantiene abierto el plazo para optar a tres plazas de conserje y una de ayudante de limpieza

Archivo - Fachada de la sede del edificio municipal de la Plaza Baldomero Iglesias - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA - Archivo

TORRELAVEGA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega mantiene abierto hasta el 30 de septiembre el plazo de presentación de instancias para participar en los procesos selectivos convocados para cubrir cuatro plazas de personal laboral fijo mediante contrato de relevo: tres de conserje y una de ayudante de oficios de limpieza viaria.

El alcalde, Javier López Estrada, y la concejala de Recursos Humanos, Laura Romano, han animado a las personas interesadas que cumplan los requisitos a consultar las bases y presentar su solicitud dentro del plazo establecido.

López Estrada ha puesto en valor la convocatoria de estos procesos, que permitirán atender las necesidades de personal derivadas de procesos de jubilación parcial de trabajadores municipales. En este sentido, ha incidido en la importancia de continuar avanzando en la cobertura de puestos y en la adecuada prestación de los servicios municipales.

Por su parte, Romano ha recordado que las bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria el 2 de septiembre y que la convocatoria se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 10 de septiembre, fecha a partir de la cual comenzó a computarse el plazo de veinte días naturales para la presentación de solicitudes, que finalizará el 30 de septiembre.

La primera convocatoria corresponde a tres plazas de conserje, como personal laboral fijo mediante contrato de relevo. La selección se realizará por el sistema de oposición, en turno libre, y las plazas pertenecen a la categoría profesional de subalterno, subgrupo de titulación Agrupaciones Profesionales.

Entre los requisitos para participar figuran tener cumplidos los 16 años y no superar la edad máxima de jubilación forzosa, estar en posesión del certificado de escolaridad o titulación académica equivalente, poseer la capacidad funcional necesaria para desempeñar las tareas del puesto y cumplir el resto de las condiciones establecidas en las bases.

La segunda convocatoria permitirá cubrir una plaza de ayudante de oficios de limpieza viaria, igualmente como personal laboral fijo mediante contrato de relevo, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre. La plaza se adscribirá a un puesto de ayudante de oficios de limpieza viaria-maquinista.

Para participar será necesario, entre otros requisitos, tener al menos 16 años, disponer del certificado de escolaridad o titulación equivalente y estar en posesión del permiso de conducir clase B en vigor. En este proceso, la fase de concurso será posterior a la oposición y valorará, entre otros méritos, la experiencia profesional relacionada con la limpieza viaria en los términos establecidos en las bases.

CONTRATOS DE RELEVO

Romano ha llamado la atención sobre una condición específica de estos procesos pues las cuatro plazas corresponden a personal laboral fijo mediante contrato de relevo, vinculado a los procesos de jubilación parcial de trabajadores municipales.

Por este motivo, las personas seleccionadas deberán acreditar que se encuentran en situación legal de desempleo en el momento de aceptar la propuesta de contratación y mantener dicha condición hasta la formalización del contrato. Las bases especifican que no se consideran a estos efectos situaciones como la inscripción como demandante en régimen de "mejora de empleo", "pluriempleo" o similar.

Las bases completas de cada proceso, en las que se recogen los requisitos, procedimiento selectivo y demás información de la convocatoria puede consultarse en la web del Ayuntamiento de Torrelavega.