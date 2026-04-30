Torrelavega oferta 560 plazas para el programa de conciliación 'Abierto en Vacaciones' de verano

La concejala de Igualdad, Patricia Portilla, con el cartel de 'Abierto en Vacaciones: Verano 2026' - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha presentado una nueva edición del programa de conciliación 'Abierto en Vacaciones: Verano 2026', que se desarrollará del 22 de junio al 7 de septiembre y oferta un total de 560 plazas.

La iniciativa ofrece un sistema de atención integral para menores de entre tres y 12 años, con horarios adaptados a las necesidades de padres, madres y tutores legales. Así, el horario de entrada podrá realizarse en turno de mañana en distintas franjas: 7.30, 8.00, 8.30 o 9.00 horas, mientras que la salida se establece a las 13.30 o 14.00 horas para el alumnado que no utilice servicio de comedor, y a las 15.30 o 17.00 horas para quienes sí hagan uso de éste.

El programa se desarrollará en varios periodos: del 22 al 30 de junio, la primera y segunda quincena de julio, la primera y segunda quincena de agosto, y la primera semana de septiembre.

El servicio se prestará en diversos centros educativos. En concreto, en junio y julio las sedes serán los colegios Ramón Menéndez Pidal, Menéndez Pelayo, José María Pereda, Cervantes, Matilde de la Torre en Ganzo, José Luis Hidalgo y Pancho Cossío en Sierrapando; mientras que en agosto y septiembre los centros ofertados serán el Ramón Menéndez Pidal, Menéndez Pelayo, José María Pereda, Cervantes, y Matilde de la Torre en Ganzo.

El servicio de comedor se oferta durante todos los periodos en los CEIP Ramón Menéndez Pidal, Menéndez Pelayo, José María Pereda, y Cervantes.

El plazo de inscripción para los periodos de junio y julio estará abierto del 4 al 21 de mayo. Las listas provisionales se publicarán el 29 de mayo, las definitivas el 12 de junio, y el periodo de pago se establece entre los días 12 y el 17 de ese mes.

Para los periodos de agosto y septiembre, el plazo de inscripción será del 29 de junio al 10 de julio de 2026. En este caso, las listas provisionales se darán a conocer el 17 de julio, las definitivas el 24 de julio, y el pago deberá realizarse entre el 24 y el 29 de julio.

Las familias interesadas pueden tramitar sus inscripciones de manera presencial en el Espacio Mujeres Torrelavega o a través de los canales oficiales, consultando previamente la documentación técnica necesaria disponible en la web municipal.

La concejala de Igualdad, Patricia Portilla, ha destacado la importancia de esta "herramienta de apoyo social", cuyo objetivo principal es "garantizar que las familias de Torrelavega tengan soluciones reales y efectivas para conciliar sus responsabilidades laborales y personales durante el verano".

La edil ha subrayado que este programa "se diseña pensando en la equidad y el acceso, priorizando a aquellas unidades familiares que realmente necesitan este soporte para mantener su actividad profesional mientras sus hijos e hijas disfrutan de un espacio de ocio y convivencia seguro".

Portilla también ha hecho hincapié en la "transparencia" del proceso de selección, ya que la baremación de las solicitudes "no es arbitraria", sino que responde a criterios que evalúan la situación económica, familiar y laboral, "asegurando que los recursos municipales lleguen a quienes más lo necesitan en este momento".

Asimismo, ha animado a las familias a participar, para lo que ha recalcado que la correcta presentación de la documentación en los plazos establecidos es "fundamental" para que el servicio municipal pueda realizar una valoración "ágil y eficiente".

ABIERTO EN VACACIONES PARA TODAS Y TODOS

Finalmente, la concejala ha avanzado que, en breves fechas, se anunciará también el programa inclusivo 'Abierto en vacaciones para todas y todos', que se desarrollará, como es habitual, en el centro de educación especial Fernando Arce de Torrelavega para.

Este programa, "pionero y único en Cantabria", tendrá lugar también durante los meses de julio y agosto, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.