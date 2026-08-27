Torrelavega ofrece ocho obras de distintos géneros en el Festival de Teatro Aficionado

Esther Vélez presenta el programa del Festival de Teatro Aficionado - AYUNTAMIENTO

TORRELAVEGA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Municipal Concha Espina (TMCE) de Torrelavega acogerá del 3 de octubre al 28 de noviembre la 27ª edición del Festival de Teatro Aficionado, que ofrecerá ocho propuestas de compañías españolas todos los sábados a las 20.30 horas.

Los montajes, "muy diferentes entre sí", han sido seleccionados por el jurado entre las 146 obras presentadas al certamen. Se han escogido propuestas de agrupaciones de León, Palencia, Asturias, Toledo, Madrid, Murcia y Valencia, que conforman una programación que destaca por su calidad y "gran riqueza de lenguajes teatrales".

Lo ha destacado así la concejala de Cultura, Esther Vélez, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este jueves para presentar la nueva edición, con la que se amplía el abanico de estilos escénicos, al incluirse comedia, humor negro, drama (como familiaes y psicológicos), teatro musical y póetico, además de contemporáneo, sátira, fantasía y esperpento y sátira.

A través de estos géneros, las obras abordarán historias de temas de actualidad que conectan con la sociedad, como la maternidad, el amor, la libertad, la discapacidad, la violencia, la marginación, la soledad o la memoria, entre otros, de modo que compañías y actores utilizarán el escenario para "hablarnos de las personas, de sus relaciones, de los conflictos y de sus deseos", ha dicho la edil

PROGRAMACIÓN

El festival comenzará el 3 de octubre con Madre no hay más que muchas, de Actuarte León, una comedia sobre la maternidad del siglo XXI. Continuará el día 10 con Agosto. Condado de Osage, de Honda Teatro (Madrid); el 17 con Los amantes sobrehumanos, de La Bestia Teatro (Palencia); y el 24 del mismo con el musical Beetlejuice, de Telón Aparte (Toledo).

Tras el paréntesis por la festividad de Todos los Santos, el festival regresará el 7 de noviembre con Los cuernos de Don Friolera, de Teatro Kumen (Asturias); proseguirá el día 14 con El amor en tiempos de Lorca, de A Rivas el Telón (Madrid); el 21 con Callas Diva, de la Asociación Aladroque Teatro (Murcia); y concluirá el 28 de noviembre con Que 20 años no es nada, de Stres de Quatre (Valencia).

Vélez ha puesto el foco en el trabajo de las compañías participantes y en el compromiso del Ayuntamiento con este festival, que "continúa ofreciendo un espacio de referencia para el teatro aficionado" y para que estas compañías "puedan mostrar su arte".

Asimismo, ha definido la edición de 2026 como un festival de "teatro en vivo, comprometido y diverso, capaz de hablar de los grandes temas de nuestra sociedad desde miradas y lenguajes muy distintos".

ABONOS Y ENTRADAS

Los abonos para las ocho representaciones podrán adquirirse del 1 al 7 de septiembre, con un precio de 36 euros en Zona A y 28 euros en Zona A lateral.

Las entradas individuales saldrán a la venta el 8 de septiembre, también desde las 10.00 horas, a 4,50 euros en Zona A y 3,50 euros en Zona A lateral, B y C.

La programación completa y toda la información sobre la venta de localidades está en la web www.tmce.es