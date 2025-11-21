Torrelavega organiza un "safari comercial' para premiar las compras en el comercio local

TORRELAVEGA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega, junto con la Cámara de Comercio de la ciudad y la Dirección General de Comercio del Gobierno de Cantabria, ha organizado una campaña para impulsar durante las próximas semanas las compras en el comercio local.

La iniciativa, denominada 'Safari comercial. Descubre tu premio, se desarrollará del 28 de noviembre al 13 de diciembre y se basa en tarjetas 'rasca y gana' que podrán obtenerse en los establecimientos adheridos por cada compra igual o superior a 10 euros.

Entre los premios a ganar figuran vales de compra por valor de 500, 200, 100 y 50 euros, productos tecnológicos -como smartphones, portátiles, televisores, smartwatches o tablets- y otros vinculados a experiencias gastronómicas en establecimientos hosteleros de Torrelavega.

Los vales de compra solo podrán canjearse en los comercios participantes desde el inicio de la campaña y hasta el 15 de diciembre, y deberán presentarse posteriormente en la Cámara de Comercio para su abono.

El objetivo de esta iniciativa es animar a los vecinos a "redescubrir" el comercio torrelaveguense, aumentar el flujo peatonal y generar un "ambiente dinámico" de compras en la ciudad.

Ha sido presentada este viernes por la concejala de Comercio, Cristina García, y Rodolfo del Barrio y Marta Saiz, de la comisión de comercio de Cámara Torrelavega.

"Con esta acción queremos incentivar las compras, aumentar la visibilidad del pequeño comercio, fidelizar a los clientes actuales y atraer a otros nuevos", ha explicado la edil, para quien Torrelavega cuenta con "el mejor comercio", de ahí que animen a comprar en él.

Por su parte, Del Barrio ha animado a todos los comerciantes a adherirse a la campaña, en la que también está presente la hostelería.

La campaña contará con cartelería urbana, mupis, materiales visuales en los comercios, medios de comunicación locales y regionales, así como difusión digital bajo el hashtag oficial #SafariComercialTorrelavega.