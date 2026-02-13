Torrelavega pone en marcha un nuevo Plan de Asfaltado con 16 actuaciones

El concejal de Obras, José Luis Urraca - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ejecutará esta legislatura un nuevo Plan de Asfaltado Municipal con una inversión de 730.800 euros en esta fase para 16 actuaciones distribuidas en diferentes barrios y pueblos del municipio.

Concretamente, se actuará en el acondicionamiento y refuerzo de firmes en La Montaña, San Ramón, Tanos (como la glorieta de Fernández Vallejo con Bulevar Ronda y la calle Eugenio de Lemus), Barreda (El Salvador, Concesa Josué), Campuzano, calle Camargo en Nueva Ciudad, Ganzo, barrio Virgen Grande, el tramo de Bulevar Ronda Rufino Peón en Campuzano, y en el centro en calles como Joaquín Hoyos, Coro Ronda Garcilaso en el Zapatón y calle Pedro Lorenzo Molleda.

El proyecto se abordará en varias fases con el objetivo de llegar de forma progresiva a los puntos más necesitados de renovación. La licitación se ha publicado este viernes en la Plataforma de Contratación del Estado y está financiada por el Plan de Inversiones Municipales de Cantabria 2025-2029.

El concejal de Obras Públicas, José Luis Urraca, ha subrayado que "no se trata de un plan puntual, sino de una hoja de ruta para los próximos años, que nos va a permitir actualizar de manera ordenada y continua nuestras infraestructuras viarias".

"Estamos hablando de mejorar la seguridad, la comodidad y la accesibilidad de miles de desplazamientos diarios, tanto en el centro urbano como en los pueblos", ha destacado el edil, que ha insistido en que "cada euro destinado a asfaltado es una inversión directa en seguridad vial, en reducción de accidentes y averías, y también en una mejor imagen de la ciudad".

Ha puesto en valor el carácter participativo del documento, que se ha elaborado atendiendo a las prioridades planteadas por asociaciones vecinales, colectivos ciudadanos, particulares y las incidencias detectadas por el propio Servicio Municipal de Obras.

Así, es un plan "vivo, que nace del diálogo con la Unión Vecinal y con los vecinos", y que se irá actualizando en función de las necesidades que vayan surgiendo, ha explicado Urraca.

El responsable de Obras ha indicado que en los últimos años se vienen desarrollando distintos planes de asfaltado con una filosofía común: "actualizar las infraestructuras viales tanto en el centro como en los barrios y pueblos, evitando desequilibrios entre unas zonas y otras". "Queremos que la mejora del firme se note en todo el término municipal".