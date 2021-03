Torrelavega presenta 30 proyectos a los fondos de reconstrucción por 65 millones

Corresponden a obras hidráulicas, rehabilitación de edificios y movilidad sostenible

El Ayuntamiento de Torrelavega ha presentado una treintena de proyectos valorados en unos 65 millones de euros al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 'España puede' del Gobierno central, por el que se otorgan fondos europeos a la reconstrucción de los territorios.

Estos proyectos corresponden a obras hidráulicas, rehabilitación de edificios públicos y movilidad sostenible. Algunos de ellos están "en un grado de madurez alto" y se llevarán a cabo "lleguen o no" esos fondos, mientras que otros están "supeditados" a ellos.

Así lo han indicado este jueves en rueda de prensa el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, y los concejales de Obras y Fondos Europeos, José Manuel Cruz Viadero y Bernardo Bustillo, respectivamente, quienes han dado a conocer los proyectos presentados para optar a esta financiación.

El apartado que más iniciativas contempla es el de movilidad sostenible, con 14 proyectos entre los que se encuentran un sistema de guiado digital a aparcamientos libres para implantar un método de aparcamiento regulado gratuito para los ciudadanos (320.000 euros), un sistema de bicicleta pública y aparcamientos seguros (250.000 euros) o los aparcamientos disuasorios en altura del Mercado Nacional de Ganados (4,5 millones), La Carmencita (2 millones) y el Barrio Covadonga (1,5 millones).

Asimismo, en este grupo se encuentra la implantación de la 'tarjeta ciudadana' (420.000 euros), el proyecto 'Caminos escolares seguros' (155.00 euros), la comarcalización del Torrebus (323.000 euros), la renovación de la flota de autobuses con modelos de hidrógeno (10,5 millones) o un aparcamiento disuasorio intermodal con servicio de lanzadera hasta el centro de la ciudad con una frecuencia de 15 minutos (2,5 millones).

Por último, este apartado se completa con el desarrollo de la red de carriles bici (2 millones), la conexión 'barcobús' entre Torrelavega y Suances mediante un barco eléctrico y alimentado con

energía solar que navegaría por el río Saja-Besaya (550.000 euros), el plan estratégico de promoción de la bicicleta (1,2 millones) y la implementación de zonas de bajas emisiones (600.000 euros).

Por otro lado, el grupo de rehabilitación de edificios engloba las obras en el Mercado de Ganados (12 millones), La Lechera (10 millones), el Palacio Municipal (6,9 millones), la plaza Baldomero Iglesias (un millón) y el inmueble recientemente adquirido por el Ayuntamiento en La Llama (500.000 euros).

Por último, el tercer grupo comprende los proyectos hidráulicos de ampliación de la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Torrelavega (970.000 euros), dragado parcial del embalse de

abastecimiento de agua a la ciudad (1,8 millones), renovación de la cubierta del depósito de agua de Viérnoles con placas alverolares (574.000 euros) o reparación de los depósitos de Tanos (436.000) y San Bartolomé (164.000).

También incluye la renovación de la tubería de abastecimiento de la Avenida Solvay (181.000), saneamiento de la Avenida de Cantabria (704.000) y de Duález (1,7 millones), conexión de drenaje en Duález con canal Pondal (108.000), extensión de saneamiento del barrio Emilio Revuelta a Caseríos (314.000 euros) y sustitución de tuberías y construcción de saneamiento en La Hilera (1,9 millones).

El alcalde y los concejales han destacado algunos de estos proyectos como "importantísimos" para la ciudad, que se "está preparando para el futuro" con ellos, y han asegurado que los fondos europeos son una "oportunidad importante para salir adelante" tras la pandemia del coronavirus.

Han explicado que remitir esta batería de proyectos al Gobierno central "no es vinculante" y por el momento "no supone ninguna ventaja", ya que habrá que presentar las iniciativas a las correspondientes convocatorias cuando se lancen. Así, aunque reconocen que no obtendrán financiación todos, esperan que sí lo logren "una parte importante" de ellos.