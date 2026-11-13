Torrelavega publica su Oferta de Empleo Público de 2026 con 50 plazas

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Contempla 35 plazas de turno libre, ocho de promoción interna y otras siete vinculadas a contratos de relevo por jubilación parcial TORRELAVEGA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este viernes la Oferta de Empleo Público (OEP) del Ayuntamiento de Torrelavega correspondiente a 2026, que incluye 50 plazas, distribuidas entre turno libre, promoción interna y contratos de relevo vinculados a jubilaciones parciales.

La concejala de Recursos Humanos, Laura Romano, ha informado de que la oferta contempla 35 plazas de turno libre, de las que 33 corresponden a personal funcionario y dos a personal laboral, además de ocho plazas de promoción interna y otras siete mediante contrato de relevo.

Romano ha destacado que esta oferta tiene como objetivo reforzar la estructura organizativa y los recursos humanos municipales para "garantizar la eficacia, eficiencia y agilidad" en la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.

35 PLAZAS DE TURNO LIBRE

La oferta de turno libre incluye nueve plazas de auxiliar administrativo, siete de administrativo, siete de Policía Local, tres de bombero, dos de trabajador social y dos de conductor, además de una plaza de ingeniero técnico, una de conserje, una de barrendero, una de oficial matarife y una de operario.

De las siete plazas de Policía Local, una está reservada a concurso de movilidad, conforme a la normativa autonómica.

Asimismo, 19 de las 35 plazas de turno libre proceden de ofertas de empleo público anteriores que habían caducado.

Las convocatorias correspondientes a estas plazas se tramitarán con carácter preferente respecto al resto de procesos selectivos.

PROMOCIÓN INTERNA Y CONTRATOS DE RELEVO

La oferta contempla también ocho plazas de promoción interna, destinadas a favorecer la carrera profesional de los empleados municipales.

Estas plazas se distribuyen entre una de técnico de Administración General, una de técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales, dos de oficial de Policía Local y cuatro de cabo de bomberos. Cinco de ellas proceden de ofertas anteriores caducadas.

A estas se suman siete plazas de personal laboral fijo mediante contrato de relevo, vinculadas a solicitudes de jubilación parcial anticipada. Se trata de una plaza de administrativo, dos de auxiliar administrativo, una de auxiliar de recaudación, una de oficial, una de ayudante de oficios de limpieza viaria y una de conserje.

La convocatoria de estas siete plazas está condicionada a la autorización de la tasa de reposición específica solicitada a la Secretaría de Estado de Función Pública. En caso de denegación total o parcial, la inclusión de las plazas afectadas quedaría sin efecto.

Romano ha señalado que la planificación de las necesidades de personal y la incorporación de nuevos efectivos son fundamentales para el funcionamiento de los servicios municipales, al tiempo que ha destacado la importancia de facilitar la promoción profesional de los trabajadores del Ayuntamiento.

PUBLICACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS

La publicación de la OEP no supone la apertura inmediata de los plazos de inscripción en los procesos selectivos, sino que las distintas convocatorias se tramitarán posteriormente, de acuerdo con sus correspondientes bases.

Toda la información sobre los procesos selectivos derivados de esta oferta se publicará en los medios oficiales que correspondan y podrá consultarse en la página web del Ayuntamiento de Torrelavega, en el apartado Sede Electrónica - Oferta de Empleo Público.

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL SERCA

Por otra parte, la concejala ha informado de que el Boletín Oficial de Cantabria publicó este jueves, 12 de noviembre, la Oferta de Empleo Público de 2026 del Patronato Municipal de Educación, correspondiente al Centro Especial de Empleo SERCA.

Esta oferta contempla ocho plazas de personal laboral, de las que seis son de turno libre y dos de promoción interna, en las áreas de Jardinería, Viveros y Asimilados y Cuidado de Instalaciones.

En concreto, incluye dos plazas de oficial de primera de Jardinería, Viveros y Asimilados, tres de ayudante especialista -dos en Cuidado de Instalaciones y una en Jardinería- y tres de operario de Jardinería. De ellas, una plaza de oficial y una de ayudante especialista en Cuidado de Instalaciones corresponden a promoción interna.

Todas las plazas están reservadas al cupo de personas con discapacidad y se cubrirán mediante concurso-oposición, según establece la publicación oficial.

La oferta fue aprobada mediante Resolución de la Presidencia del Patronato Municipal de Educación de 5 de noviembre y establece un plazo máximo de tres años desde su publicación para convocar las plazas.