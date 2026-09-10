Torrelavega Slow propone descubrir el patrimonio industrial recorriendo en bicicleta eléctrica la Vía Verde

Cartel - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa Torrelavega Slow 2026 ofrecerá el sábado 26 de septiembre recorrer en bicicleta eléctrica la Vía Verde del Saja-Besaya y conocer la relación entre el pasado industrial, el paisaje y la identidad de Torrelavega.

La concejala de Turismo, Cristina García Viñas, ha explicado que esta actividad, la primera salida de 'Escucha. Patrimonio Industrial y Vía Verde', forma parte de Torrelavega Slow, el proyecto de dinamización turística promovido por el Ayuntamiento que invita a "descubrir Torrelavega de otra manera" a través de experiencias vinculadas a la naturaleza, el patrimonio, la historia, el bienestar y el turismo familiar.

El proyecto está subvencionado por la Consejería de Turismo a través de la Dirección General del área.

En esta ocasión, la actividad pone el foco en uno de los elementos fundamentales para entender la historia y la transformación de Torrelavega: su patrimonio industrial. A través de un recorrido urbano y por sendero ciclable, los participantes podrán descubrir cómo la industria y el paisaje han configurado la ciudad, pasando por antiguos barrios obreros, fábricas emblemáticas y espacios de transición entre la ciudad y la naturaleza.

La ruta tendrá una longitud aproximada de cinco kilómetros, un desnivel de 60 metros y dificultad baja. La primera salida, el sábado 26 de septiembre, se desarrollará de 11.30 a 13.30 horas y dispondrá de 10 plazas.

La experiencia es gratuita y está abierta tanto a la ciudadanía de Torrelavega como a todas aquellas personas que quieran participar. Está dirigida a mayores de 16 años y será obligatorio utilizar casco. Las bicicletas eléctricas serán facilitadas por la organización.

El punto de encuentro previsto es el aparcamiento del complejo deportivo Óscar Freire, si bien la hora y el lugar exactos se confirmarán a los participantes una vez realizada la inscripción.

'Escucha. Patrimonio Industrial y Vía Verde' contará con otras tres salidas los domingos 11, 18 y 25 de octubre, en estos casos en horario de 10.00 a 12.00 horas.

García Viñas ha destacado que Torrelavega Slow busca precisamente redescubrir recursos que tenemos muy cerca, acercándolos de una forma diferente tanto a los propios torrelaveguenses como a quienes visitan la ciudad.

AÚN QUEDAN PLAZAS PARA LA RUTA DEL CUATERNARIO

Por otra parte, la edil ha informado que todavía quedan plazas para participar, este domingo 13 de septiembre, en 'Explora. Monte Dobra y Ruta del Cuaternario', otra de las experiencias incluidas en Torrelavega Slow.

La actividad permitirá recorrer el Monte Dobra y conocer la Ruta del Cuaternario, que cuenta con siete recreaciones en 3D de animales prehistóricos integradas en el paisaje.

Se desarrollará de 9.00 a 14.00 horas sobre un recorrido de 12,5 kilómetros, con 600 metros de desnivel y dificultad media. Dispone de 15 plazas y está recomendada para mayores de 8 años. La experiencia volverá a celebrarse los domingos 20 y 27 de septiembre y el sábado 3 de octubre.

Todas las actividades de Torrelavega Slow son gratuitas y requieren inscripción previa. Para obtener más información y apuntarse se puede contactar a través del teléfono 601 085 020, el correo electrónico slow@paseatorrelavega.es y la plataforma Pasea Torrelavega (https://slow.paseatorrelavega.es/ ).