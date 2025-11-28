Torrelavega tendrá un 'Parque Polar' esta Navidad con animales, barrio de Cascanueces o fábrica de cascabeles

Presentación de la programación navideña en Torrelavega - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parque Manuel Barquín de Torrelavega se convertirá esta Navidad en un 'Parque Polar' habitado por animales del Polo Norte y del Polo Sur, en el que también habrá una aldea de conejos, el barrio de Cascanueces, el árbol habitado, la fábrica de cascabeles y La Casita de la Navidad en la que se podrá ver a Papa Noel y a los Reyes Magos.

Este parque, que abrirá el viernes 5 de diciembre a las 18.00 horas, se convertirá de la mano de los hermanos Robledo en un lugar "mágico" con iluminación especial, dos túneles de 6 por 3 metros a la entrada y salida y proyectores de luz para simular un bosque helado.

Esta es una de las principales actividades que se van a desarrollar en el municipio en estas fiestas dentro de programación navideña en la que colaboran el Ayuntamiento, el Gobierno de Cantabria y la Cámara de Comercio de Torrelavega.

Además, se celebrará la segunda edición de 'Los Agentes de la Navidad', que llega con novedades como el Desfile de Jerséis Navideños, el 20 de diciembre; el Concurso Familiar de Villancicos, el 27; y el juego Detectives de la Navidad por los Belenes de la ciudad.

Al igual que las Navidades pasadas, con esta iniciativa los niños se convertirán en "agentes" para buscar por la ciudad a los personales de Cascabel, Mamá Noel, el Grinch, etcétera, con el objetivo de rellenar los sellos de su pasaporte TorrePass y optar a regalos.

La programación se complementará con otros "clásicos" de 'La Navidad es Torrelavega', como el mercado en la Avenida de España, la pista de hielo en la Plaza de La Llama, El Árbol de los Deseos y el tren gratuito 'El Grillo de La Navidad'.

Todas estas actividades comenzarán el 5 de diciembre tras la inauguración del Mercado Navideño de la Avenida de España a las 18.00 horas.

La programación, que se puede consultar en la web www.torrenavidad.es, ha sido presentada este viernes en rueda de prensa por el alcalde, Javier López Estrada; la concejala de Comercio, Cristina García Viñas; el director general de Comercio del Gobierno regional, Rosendo Ruiz; y el presidente de la Cámara de Comercio de Torrelavega, Carlos Augusto Carrasco.

López Estrada ha asegurado que se trata de una propuesta "excepcional" que da continuidad a la estrategia que iniciada en 2016 para convertir la Navidad en un activo de dinamización económica y comercial para la ciudad, y que presenta "numerosas novedades".

En la misma línea, la concejala ha subrayado la "ilusión" y el "trabajo" que hay detrás de estas propuestas que buscan "dinamizar nuestra ciudad, atraer visitantes y apoyar al comercio local".

Por su parte, tanto el director general de Comercio como el presidente de la Cámara han reivindicado el papel del comercio de proximidad en la Navidad y han pedido a los ciudadanos que hagan sus compras en él porque, "sin el comercio, sería imposible ese ambiente navideño".