Torrelavega tiene este fin de semana dos citas con los villancicos

TORRELAVEGA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ciclo de Villancicos Montañeses 'Torrelavega... con aire navideño' se celebrará este domingo, 28 de diciembre, a partir de las 20.30 horas en la Iglesia de la Virgen Grande con una decena de agrupaciones participantes y un día antes, el sábado 27, el Barrio Covadonga se llenará de cánticos navideños con la segunda edición de 'Canta con nosotros'.

Ambas propuestas han sido presentadas este viernes en rueda de prensa por la concejala de Cultura, Esther Vélez, y Pilar Fernández, del Grupo de Danzas Covadonga.

En el ciclo de Villancicos Montañeses participarán el Coro Parroquial de la Virgen Grande, junto a los coros Otoño Musical; Raíces Cántabras; el de Santa María de Solvay; el Ronda Besaya; el Ronda Garcilaso y el Coro Infantil y Juvenil de la Coral de Torrelavega.

También subirán al escenario la Rondalla Sénior, Pandereteras del Barrio Covadonga y la Sociedad Coral de Torrelavega.

II EDICIÓN DE 'CANTA CON NOSOTROS'

Un día antes, el sábado 27, se celebrará la segunda edición de 'Canta con nosotros', que recorrerá "todos los rincones del barrio Covadonga cantando villancicos".

Se trata de una propuesta que recupera una tradición de las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado en el Barrio Covadonga.

El recorrido empezará a las 19.00 horas junto al edificio Rotella y después de recorrer todo el barrio se acabará en la Plaza Covadonga, donde habrá una chocolatada.

Vélez ha pedido a los vecinos del barrio que cuando escuchen los villancicos levanten sus persianas, se asomen a las ventanas y, desde allí, acompañen a los participantes a cantar y les animen con aplausos.

Tanto la edil como la represente del Grupo de Danzas Covadonga han explicado que para participar en esta actividad "no hace falta ni cantar bien, ni cantar bonito, ni nada".

Solo hay que llevar un jersey o gorro navideño y un instrumento, el que se tenga "para hacer ruido".