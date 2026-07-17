Torrelavega volverá a instalar una pantalla gigante para seguir la final del Mundial entre España y Argentina

Cartel - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

A partir de las 20.00 horas en la Plaza Baldomero Iglesias habrá música, sorteo de regalos, pintacaras y se repartirán 2.000 banderines

TORRELAVEGA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Torrelavega volverá a instalar este domingo, 19 de julio, una pantalla gigante de seis por tres metros en la Plaza Baldomero Iglesias para que vecinos y aficionados puedan seguir juntos la final del Mundial de Fútbol 2026, que enfrentará a las selecciones de España y Argentina a partir de las 21.00 horas.

Tras el éxito de las convocatorias organizadas con motivo de los anteriores encuentros de la Selección Española, el Ayuntamiento repetirá la iniciativa con el objetivo de que la ciudadanía vuelva a disfrutar del partido.

La programación comenzará a las 20.00, una hora antes del inicio del encuentro, y contará con un animador, música, pintacaras y diferentes actividades para crear ambiente entre los asistentes. Además, se repartirán 2.000 banderines de España entre el público y durante el descanso del partido se celebrará un sorteo de regalos.

El alcalde, Javier López Estrada, ha animado a participar en esta cita y ha destacado que la Plaza Baldomero Iglesias volverá a convertirse en un punto de encuentro para vivir una noche que puede ser histórica para el deporte español. "Queremos que Torrelavega vuelva a teñirse de rojo y amarillo y que vecinos y visitantes disfruten juntos de una final que ilusiona a todo el país", ha señalado.

Por su parte, el concejal de Deportes, Nacho González, ha resaltado la "excelente acogida" y "buen ambiente" que ha tenido esta iniciativa en los anteriores partidos de la Selección Española, con cientos de personas reunidas en el centro de la ciudad. Y ha invitado a toda la afición a volver a animar a España desde Torrelavega.

Para garantizar que todos puedan disfrutar del evento con seguridad, el acceso a la Plaza Baldomero Iglesias se realizará a través de los puntos habilitados, donde se efectuará un control preventivo. No estará permitida la entrada con envases de vidrio ni con elementos voluminosos o rodantes que puedan suponer un riesgo para la seguridad de los asistentes.

Asimismo, si España consigue proclamarse campeona del mundo, la celebración continuará tras el encuentro con música en la propia plaza para compartir con la afición un posible triunfo histórico.