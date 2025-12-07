Un total de 16 asociaciones se beneficiarán de las subvenciones para programas de salud de Santander

Archivo - Manos de una persona mayor.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16 asociaciones se beneficiarán de las subvenciones del Ayuntamiento de Santander para programas de salud, una convocatoria que este año destinará 17.898 euros a los beneficiados y que tiene el objetivo de facilitar la organización de actividades que contribuyan a ampliar los conocimientos de la población y fomenten conductas y hábitos que se traduzcan en una mejora global de la salud y el bienestar de los vecinos.

Así lo ha dado a conocer en nota de prensa la concejala de Salud, Zulema Gancedo, quien ha explicado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado en su reunión de esta semana la resolución de la convocatoria.

"Un año más, vamos a colaborar con la puesta en marcha de actividades y proyectos de salud que complementen los que desarrollamos desde la administración municipal, como son los ciclos 'Hablemos de Salud', los talleres de nutrición o el programa de promoción de la salud entre escolares", ha destacado.

Gancedo ha explicado que la información y prevención son "herramientas fundamentales" para mejorar la salud de los vecinos y por eso el Ayuntamiento trabaja en esa tarea con programas propios y apoyando los de otras entidades.

En esta ocasión, las entidades y proyectos que recibirán las subvenciones son Alcer Cantabria para su proyecto 'Cuidando nuestros riñones'; AMICA para un programa de atención a la sexualidad; APTACAN (proyecto de colaboración para la implementación de terapia de grupo en la unidad de salud mental del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla), o la Fundación Obra San Martín para 'En clave de Son'.

Igualmente, recibirán las ayudas del Ayuntamiento la Asociación de implantados cocleares, para atención integral a personas mayores; Es Retina, para la iniciativa de educación y mejora de la salud ocular; la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) para su proyecto de promoción de la salud comunitaria, y la Asociación para el apoyo de la infancia y la juventud con trastornos de desarrollo para 'Conociendo los alimentos comemos mejor'.

Además, entre las asociaciones que recibirán esta subvención se encuentran la Asociación Contigo Creando (proyecto de hábitos saludables); ACCAS para su proyecto 'Cuidándote'; la Fundación Síndrome de Down para su programa de mantenimiento de las actividades deportivas, y la Asociación Cántabra de Enfermedades Neuromusculares para grupos de bienestar emocional de afectados.

Completan el listado de entidades y actividades subvencionadas la Asociación Cántabra Pro Salud Mental para programa de autonomía personal; la Fundación AFIM; la Fundación Real Racing Club para su programa 'Racing Saludable', y la Asociación Nacional de Hogares para niños privados de ambiente familiar Nuevo Futuro para programa de prevención de consumo de sustancias legales para adolescencia y juventud.