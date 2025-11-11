Un total de 70 hombres participarán en el 'Movember Festival' que se celebrará el día 18 en el Casino de Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 70 hombres participarán en el 'Movember Festival' 2025, que se celebrará en el Gran Casino de El Sardinero el próximo martes 18, a partir de las 19.00 horas, para promover un cambio de mentalidad y eliminar tabúes sociales ante el cáncer de próstata, el cáncer de testículos, la depresión y el suicidio.

Se trata de una iniciativa conjunta de la Sociedad Cántabra de Urología y la Asociación de Creadores, promovida por el jefe de Sección del Servicio de Urología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Mario Domínguez, y con la colaboración del Ayuntamiento de Santander y el respaldo de los colegios profesionales de Enfermeras, Farmacéuticos y Médicos de Cantabria y Reale Seguros.

Policías, guardias civiles, bomberos, enfermeros, médicos, veterinarios, empresarios, psicólogos, profesores y estudiantes protagonizarán los espectáculos dirigidos por la bailarina y coreógrafa, Monty Lima, así como los desfiles de moda, de cuya puesta en escena se encargarán Lucila Fernández y Rosa Casuso.

En total, setenta cántabros formarán parte activa de un multitudinario evento cultural de participación ciudadana y concienciación social para cambiar la percepción de la salud de los hombres y promover una sociedad más consciente, respetuosa y comprometida, ha informado este martes el Ayuntamiento.

Un año más, el reconocido diseñador manchego, Félix Ramiro, será el invitado de una gala en la que se presentarán sus colecciones de sastrería a medida, desde trajes ejecutivos hasta chaqués y propuestas para las ocasiones más especiales.

Por lo tanto, será un gran desfile de moda masculina con modelos reales, hombres de distintas edades y profesiones en una pasarela de trajes de novio, fiesta y ceremonia de Félix Ramiro, en la que también se mostrarán los diseños de su colección 'Embrujo', presentada en la última edición de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid el pasado mes de septiembre.

Las entradas, que tienen un precio de 20 euros, pueden adquirirse en los puntos de venta de los comercios de Santander Corsetería Amada Lois, Sandra Alonso Moda Personal, María Jesús Gil Joyas y DiKsí by Amaya Bezanilla, en Grupo Difusión de Torrelavega, así como el mismo día en el Gran Casino Sardinero. Tras el evento, el Grupo Riojano servirá un vino español en la Terraza del Casino, con una degustación de productos artesanales de La Ermita.

DETECCIÓN PRECOZ

El objetivo de esta gala es concienciar sobre la importancia de la detección precoz del cáncer de próstata, el más frecuente entre los hombres y la tercera causa de muerte. Uno de cada cuatro lo padecerá a lo largo de su vida, el 25% de la población masculina, lo que lo convierte en uno de los cánceres de mayor impacto sociosanitario del país, que apremia la implantación de un programa de cribado como en el caso del cáncer de mama.

Según el jefe del Servicio de Urología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, José Luis Gutiérrez, en España se diagnostican 35.000 cánceres de próstata al año y mueren 6.000 pacientes, de forma que el reto actual es el diagnóstico precoz de los clínicamente significativos y evitar el sobrediagnóstico y sobretratamiento, que aproximadamente sufren un tercio de los pacientes.

Por su parte, el cáncer testicular es un tumor muy poco frecuente, pero es el más común para los más jóvenes de 15 a 35 años, siendo la franja de los 20 a los 40 la más afectada, con un incremento en su incidencia en las últimas décadas. Su evolución natural conlleva el fallecimiento del 85% de los enfermos en el transcurso de 2 a 5 años, por lo que la clave está en el diagnóstico precoz mediante la exploración física.