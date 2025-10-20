Un total de 82 afectados por la sentencia de derribo en Argoños optan por una vivienda de sustitución

Archivo - Imagen de archivo de la 'Ruta de los Inocentes' de AMA en Argoños.-ARCHIVO - AMA - Archivo

SANTANDER 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 82 afectados por la sentencia de derribo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJ) en Argoños se han mostrado inicialmente favorables a la opción de una vivienda de sustitución, a la espera del informe de tasación de sus viviendas.

Así lo ha dicho en la sesión vespertina del Pleno del Parlamento el consejero de Fomento, Roberto Media, en una interpelación del Grupo Parlamentario Vox que pedía información sobre la situación actual, las actuaciones, la financiación y el cronograma previsto por el Gobierno en este asunto.

Según ha detallado Media, son 63 propietarios de la Urbanización de la Llana 1; seis de La Llana 2 y trece de Pueblo del Mar los que han optado a una vivienda de sustitución que, según los convenios, tendrán un plazo para renunciar a ella incluso una vez construida, tal y como ocurre con los afectados en Arnuero y Escalante.

El consejero, que ha reconocido que la situación en Argoños es "la más preocupante" por la cantidad de viviendas afectadas, ha detallado que se ha hecho la tasación de todos los suelos del municipio que puede comprar la Administración y se ha lanzado un pliego para que sus propietarios puedan presentar una oferta para que el Gobierno los adquiera. El concurso se ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el pasado día 16 de octubre.

"Tenemos que esperar esos quince días para que se presenten las ofertas y, en cuanto se presenten, con el dinero que ya tenemos habilitado, haremos primero una opción de compra y luego los papeles para poder comprar esas parcelas", ha detallado Media que ha añadido que, después de esto, se contratará la redacción de los proyectos.

Ha aseverado que esta actuación puede ser una "de las más costosas que ha tenido la Comunidad Autónoma de Cantabria a lo largo de su trayectoria", pero ha asegurado a los afectados que este situación "tiene que solucionarse". "Fue una verdadera vergüenza lo que se les ha hecho pasar", ha apostillado para afirmar que "vamos a avanzar sin descanso".

ARNUERO Y ESCALANTE

Además, el titular de Fomento ha repasado también la situación en Arnuero y Escalante. Respecto al primero, ha dicho que hay construidas 62 viviendas de sustitución -con una inversión de 6,2 millones-, que ya han visitado los afectados y a cuya constructora se le ha requerido la corrección de algunas deficiencias.

Y en cuanto a Escalante, ha detallado que están en obras las viviendas de sustitución para el edificio de Las Torres y que se han firmado convenios con propietarios de 29 viviendas, 30 garajes, cinco locales y cinco trasteros.

Con ello, ha explicado que quedan tres propietarios de otras tantas viviendas y cuatro propietarios de garajes sin convenio. Asimismo, un propietario de garaje ha solicitado el convenio y se está tramitando en estos momentos.

Además, se han indemnizado a los propietarios de 13 viviendas, diez garajes y cuatro locales, y está en trámite de indemnización otra vivienda más, 10 garajes, un local y cinco trasteros.

Mientras, 15 propietarios y ocho titulares de garajes han optado por viviendas de sustitución, que están en construcción.

"HAY DINERO DE SOBRA"

En cuanto al presupuesto para hacer frente a las indemnizaciones, el consejero ha afirmado que el Fondo de Derribos tiene una cantidad suficiente para hacer frente a la situación. Ha detallado que "ahora mismo" tiene previsto para este año y 2026 invertir 10,2 millones de euros.

"Hay dinero de sobra, no hay ningún problema", ha aseverado. "Lo que tienen que tener claro los vecinos es que les vamos a atender a todos", ha dicho.

El diputado de Vox Armando Blanco ha señalado que esta situación se ha generado por la "incompetencia" y la "codicia recaudatoria" de muchos ayuntamientos y alcaldes que "han sobrepasado el límite de concesión de licencias bajo ese paraguas supervisor" de la CROTU, por lo que el Ejecutivo está asumiendo las indemnizaciones.

"Licencias ilegales que han desembocado en un gran sufrimiento para las familias y en un altísimo coste económico para los ciudadanos", ha lamentado.