La tradición, la devoción y el encuentro vecinal protagonizan las celebraciones del Cristo de Balaguer en Solórzano

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, asiste a los actos de celebración del Cristo de Balaguer. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SOLÓRZANO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La tradición, la devoción y el encuentro vecinal han protagonizado este miércoles las celebraciones del Cristo de Balaguer en Solórzano, una de las festividades más arraigadas y representativas del municipio.

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, María Jesús Susinos, ha asistido a los actos conmemorativos a esta fiesta, según ha informado el Ejecutivo en un comunicado.

Susinos ha estado presente en la misa solemne en la ermita del Cristo de Garzón, y ha destacado la importancia de conservar y promover las festividades populares que forman parte de la identidad cultural de los pueblos de Cantabria.

Así, ha destacado el papel de estas celebraciones como elemento de cohesión social y dinamización de las zonas rurales, y ha asegurado que el Ejecutivo autonómico busca preservar las tradiciones y el apoyo al medio rural cántabro.