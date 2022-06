Transición Ecológica asegura que el Ayuntamiento de Santander no ha solicitado la concesión para el edificio REMA

El PRC critica la "desidia" de PP-Cs y le exige que pida ya la concesión para evitar el derribo del edificio y convertirlo en un centro del surf

SANTANDER, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha asegurado que el Ayuntamiento de Santander "no ha presentado una solicitud de concesión para el edificio REMA hasta la fecha", algo que, a juicio del PRC, supone una "inacción" por parte del equipo de Gobierno (PP-Cs) que vuelve a poner a este inmueble junto a la playa de El Sardinero en "riesgo" de derribo.

Así lo ha alertado este miércoles, en una rueda de prensa, el portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Santander, José María Fuentes-Pila, quien ha explicado que ésta ha sido la respuesta por escrito del Ministerio que dirige Teresa Ribera a una pregunta planteada del senador regionalista José Miguel Fernández Viadero, sobre el estado en que se encontraba la tramitación de la cesión o concesión de este edificio al Ayuntamiento de Santander.

Fuentes-Pila ha recordado que en septiembre de 2019 el PRC llevó al Pleno del Ayuntamiento una propuesta que fue apoyada por todos los grupos para instar al Ministerio a la cesión de este edificio, actualmente en desuso y que los regionalistas propusieron que sea un centro ligado al surf.

En la respuesta dada ahora por el Ministerio, se señala que "un acuerdo del Pleno no constituye, de acuerdo con la normativa de Costas, una solicitud de concesión" y se indica que el Ayuntamiento no ha presentado a día de hoy esta solicitud.

En otra pregunta sobre el mismo tema, Transición Ecológica afirma "desconocer la razón" por la que el Ayuntamiento de Santander "no ha dado cumplimiento" al acuerdo plenario y "no ha solicitado la concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre para el citado edificio".

A juicio de Fuentes-Pila, esto es una muestra de la "desidia y el desinterés absoluto" del bipartito local "por llevar a cabo proyectos que ellos mismos han aprobado, riéndose a la cara de todo Santander".

A la vista de estas respuestas del Ministerio, remitida hace un par de días, el PRC ha exigido al equipo de Gobierno que, "más allá del culebrón" que mantiene con Costas por este y otros asuntos, proceda "en un plazo máximo de 15 días" a realizar esta solicitud de concesión, dándose cumplimiento al acuerdo del Pleno en 2019.

"No podemos seguir esperando, no podemos seguir enrrojeciéndonos cuando los vecinos y las escuelas de surf nos preguntan por el edificio Rema", ha subrayado el regionalista, que ha advertido de que su partido "no va a quedarse con los brazos cruzados" ante la "oportunidad de impulso y transformación" para la ciudad que supondría contar con este edificio y convertirlo en centro de surf.

Fuentes-Pila, que ha tildado de "lamentable" la actitud del equipo de Gobierno, ha exigido a PP-Cs "seriedad" y "respeto" a los santanderinos y a la voluntad plenaria.

El regionalista ha vuelto a acusar al equipo de Gobierno de "ausencia de proyectos e ideas". "No hay modelo transformador ni proyecto de ciudad", ha dicho Fuentes-Pila, que, en contraposición, ha reivindicado que los regionalistas han presentado hasta "38 propuestas" transformadoras para la ciudad, no solo la del edificio Rema, sino también sobre El Cabildo, la ampliación del parque de Las Llamas, el Parque Litoral Norte o la Ciudad Deportiva de La Albericia.

"Les da exactamente igual. En sus cuitas, conflictos y desavenencias han tenido a Santander en un situación lamentable y desesperanzadora", ha denunciado el regionalista en alusión a las discrepancias entre los dos socios de Gobierno Local.