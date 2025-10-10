Transportes contrata por casi 1,75 millones el mantenimiento y reparación de carreteras del Estado en Cantabria

Europa Press Cantabria
Publicado: viernes, 10 octubre 2025 10:27

SANTANDER 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes ha adjudicado, por casi 1,75 millones de euros, un contrato para el mantenimiento y reparación de estructuras existentes en la Red de Carreteras del Estado en Cantabria.

Se presentaron un total de 14 ofertas y, finalmente, el contrato ha sido adjudicado a la empresa Mantenimiento de Infraestructuras SA, con domicilio en Madrid, por 1.746.707,72 euros.

El anuncio de formalización del contrato ha sido publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

