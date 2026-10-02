Transportes inicia las expropiaciones del proyecto de soterramiento del ferrocarril en Torrelavega

Plano de las expropiaciones - MINISTERIO DE TRANSPORTE

SANTANDER, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado los procedimientos expropiatorios de los bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto de construcción del soterramiento de la línea de ancho métrico en Torrelavega y del proyecto de construcción de las actuaciones complementarias, cuya licitación fue autorizada por 128,6 millones de euros (IVA no incluido) en el Consejo de Ministros el 22 de septiembre.

Según ha informado este viernes el departamento de Óscar Puente, las afecciones contemplan la expropiación en pleno dominio y la imposición de servidumbres y ocupaciones temporales, todas ellas en Torrelavega y la práctica totalidad en suelo urbano.

El total de superficie expropiada en pleno dominio asciende a 37.802 metros cuadrados, el 99% de los cuales corresponde a terrenos catalogados como suelo urbano.

Por su parte, la imposición de servidumbres afecta a una superficie total de 7.704 metros cuadrados, mientras que las ocupaciones temporales ascienden a 5.487 metros cuadrados, ambas en terrenos catalogados casi en su totalidad como suelo urbano. Las ocupaciones temporales se destinan principalmente a instalaciones de obra, acopios y accesos durante la ejecución de los trabajos.

Las resoluciones de la Dirección General del Sector Ferroviario abren el periodo de información pública y convocan a los propietarios de los bienes y derechos afectados a los levantamientos de las actas previas a la ocupación, que tendrán lugar el 18 de noviembre.

PROYECTO

Este proyecto se enmarca en el nuevo convenio firmado el 18 de junio en Santander entre Adif, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega para la ejecución y financiación de las actuaciones. Adif asumirá el 50% del presupuesto, el Gobierno regional el 30%, y el 20% restante correrá a cargo del Ayuntamiento.

Las obras incluyen los trabajos de plataforma, vía y energía en un trayecto de unos 2,1 kilómetros que arranca en el viaducto sobre el río Besaya, y quedará totalmente cubierto el tramo entre los pasos a nivel ubicados en el paseo del Niño y la calle Pablo Garnica, que se suprimirán.

Este tramo, con una longitud de 615 metros, se integrará en el entorno urbano mediante el sistema constructivo de falso túnel o 'cut and cover', que combina la ejecución de pantallas laterales desde la superficie con la posterior excavación y cubrición de la línea ferroviaria mediante losas de hormigón.

En el interior del túnel, las vías se montarán sobre placas de hormigón y material elastomérico, especialmente indicado para la absorción de vibraciones.

Además, en el tramo subterráneo se construirá una nueva estación que reemplazará a la actual de Torrelavega Centro. La arquitectura de la nueva estación y la urbanización de las zonas colindantes serán objeto de otros expedientes.

Para su diseño se han tenido en cuenta los distintos condicionantes técnicos derivados del entorno urbano que se atraviesa y de la naturaleza de las obras subterráneas, en la que cobran especial importancia los condicionantes hidrogeológicos asociados a los depósitos aluviales de los ríos Saja y Besaya que se atraviesan.

Por todo ello, se adopta como solución constructiva la implantación de un desvío provisional de la línea ferroviaria por la zona exterior de la ciudad, de forma que permita acometer las obras de soterramiento manteniendo la línea en servicio y las condiciones de seguridad.

Por su parte, el proyecto de construcción del aparcamiento subterráneo de la nueva estación de Torrelavega Centro se resuelve en una única planta de sótano adosada a las pantallas del soterramiento ferroviario, con rampas de acceso para vehículos independientes para entrada y salida, conectadas ambas con el futuro vial en superficie a proyectar que discurrirá al este del nuevo edificio de la estación.

La superficie del recinto exterior resultante es de unos 4.200 metros cuadrados. Habrá 113 plazas para coches y 10 para motocicletas.