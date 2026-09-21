Transportes licita por 11,9 millones la rehabilitación del firme de la N-634 entre Castro y Villanueva de la Peña

Mapa de la actuación - MINISTERIO DE TRANSPORTES

SANTANDER 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 11,9 millones de euros (IVA incluido) las obras de rehabilitación superficial del firme de la carretera nacional N-634 entre Castro Urdiales y Villanueva de la Peña, del kilómetro 148,940 al 244.

Próximamente se publicará el anuncio correspondiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha informado este lunes el departamento de Óscar Puente.

La actuación a lo largo de este tramo de 96 kilómetros tiene como objeto la rehabilitación superficial del firme de la N-634 en los tramos más deteriorados; en concreto, entre los kilómetros 148,940-162,630; 167,270-169,150; 174,000-198,800; y 232,700-244,000.

Los trabajos contribuirán al refuerzo del firme y mejora de sus características superficiales.

Para ello, se procederá al fresado y reposición de las mezclas bituminosas superficiales en un espesor de seis centímetros. Esto se realizará de manera general en un ancho de 3,5 metros correspondientes a cada carril, incluyendo además los arcenes, debido a que es una carretera frecuentada por numerosos ciclistas y "es conveniente homogeneizar la superficie de rodadura para evitar accidentes", ha precisado el Ministerio.

Las nuevas mezclas asfálticas que se utilicen para la reposición contendrán un porcentaje de material bituminoso procedente del reciclado del material fresado, para favorecer la sostenibilidad y reducción de la huella de carbono en las actuaciones en la Red de Carreteras del Estado.

Esta actuación se enmarca en el Plan Extraordinario para la mejora de los firmes de la Red de Carreteras del Estado, presentado por el ministro el pasado mes de abril en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Dentro de este plan extraordinario, el Ministerio ha licitado recientemente las obras de rehabilitación del firme en la A-30 en la provincia de Albacete por 8,3 millones de euros. También ha licitado obras de rehabilitación del firme en Asturias, en concreto en la A-8 por 4,3 millones de euros y en la N-634 por 11,4 millones de euros; en Segovia por 8,2 millones de euros; en Pontevedra por 10,5 millones de euros; en Valencia por 10,1 millones de euros; en Ciudad Real por 6,15 millones de euros; en Tarragona por 2,2 millones de euros; en Cáceres por 11,3 millones de euros; o en la Comunidad de Madrid por 14,3 millones de euros.

Este Plan extraordinario se suma al esfuerzo inversor del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha invertido 277 millones de euros desde junio de 2018 en Cantabria.