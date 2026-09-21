Transportes licita por 11,9 millones la rehabilitación del firme en la N-634 entre Castro y Villanueva de la Peña

Mapa Cantabria con la N-634 de Castro a Villanueva - MINISTERIO

SANTANDER, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes ha licitado por 11,9 millones de euros (IVA incluido) las obras de rehabilitación superficial del firme de la carretera N-634 entre Castro Urdiales y Villanueva de la Peña, en Cantabria.

La actuación abarcará 96 kilómetros, de los puntos 148,940 al 244, y el objetivo es rehabilitar los tramos más deteriorados, para reforzar el firme y homogeneizar la superficie de rodadura, con el fin de evitar accidentes en esta vía, muy frecuentada por ciclistas.

En concreto, se va a actuar de manera general en un ancho de 3,5 metros correspondientes a cada carril, incluyendo además los arcenes, entre los kilómetros 148,940-162,630; 167,270-169,150; 174,000-198,800; y 232,700-244,000, ha informado el departamento que dirige Óscar Puente este lunes en un comunicado.

Las mezclas asfálticas a utilizar tendrán un porcentaje de material procedente del reciclado del material fresado, favoreciendo así la sostenibilidad y reducción de la huella de carbono en las actuaciones en la Red de Carreteras del Estado.

Esta actuación se enmarca en el Plan Extraordinario para la mejora de los firmes de esta red, presentado el pasado mes de abril, para mejorar las infraestructuras viarias del país.

Dentro de este plan, el Ministerio también ha licitado recientemente trabajos de rehabilitación del firme en la Autovía del Cantábrico A-8 y en la N-634, pero a su paso por Asturias.

Este programa se suma al de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que Transportes ha invertido 277 millones desde junio de 2018 en Cantabria.