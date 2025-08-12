Trasladado en helicóptero un niño de 8 años con una herida en la pierna tras caerse en la playa de Sonabia

Un niño de 8 años con una herida en la pierna es trasladado en helicóptero al campo de fútbol. - 112

SANTANDER 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero del Gobierno de Cantabria ha acudido este martes a la playa de Sonabia (Liendo) para socorrer a un niño de 8 años, procedente de Carranza (Vizcaya), que ha sufrido una caída en una zona rocosa que le ha provocado una herida inciso contusa en la pierna.

Tras una primera intervención en la playa por el médico, el menor ha sido trasladado junto a su madre al campo de fútbol de Laredo, donde ha aterrizado el helicóptero, y desde allí una ambulancia del 061 le ha llevado al Hospital de Laredo.

En el suceso también ha intervenido la Guardia Civil en apoyo a la aeronave, ha informado el Centro de Emergencias 112 en su cuenta de X.